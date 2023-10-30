يا جيش الهزائم وقوافل الجرذان، كلمة أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس (فيديو)

أخبار غزة، قال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس، إنه تم استدراج جنود العدو الإسرائيلي إلى كمائن الرعب والموت في غزة ووقعوا كالأغبياء.

محاولات بائسة للاحتلال وصور وهمية

قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، اليوم الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي يرسم صورا وهمية لمحاولاته التوغل برا".

وقال أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس، في كلمة مسجلة بالصوت والصورة له: "تواصل قواتنا برفقة فصائل المقاومة استبسالها ميدانيا عبر التصدي للمناورات البرية البائسة التي ينفذها جيش العدو في ساحات الجحيم".

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وأضاف أبو حمزة: "يا جيش الهزائم، وقوافل الجرذان القادمة إلى غزة العزة، أخبروا جالنت، وهاليفي.. ما الذي حصل لكم غرب بيت لاهيا وشرق خانيونس وبيت حانون"، مردفا: "يا قوافل الجرذان، أخبروا قادتكم، ماذا حدث لكم في حي الزيتون اليوم وكيف تم استدراجكم كالأغبياء إلى كمائن الموت وحقول الرعب.. تقدّموا إنا والله بكم متربصون".

وأشار الناطق باسم "سرايا القدس" إلى أن "العدو يرسم صورا وهمية لمحاولاته التوغل برا"، لافتا إلى أن "المناورات البرية البائسة للعدو هدفها إعادة الثقة في فرقة غزة".

وأكد أبو حمزة، "مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين لدينا من جراء قصف الاحتلال الهمجي".

واستطرد الناطق باسم "سرايا القدس": "رسالتنا لأهالي الأسرى الصهاينة، إن قيادتكم تغامر بأرواح أبنائكم على حساب عامل الوقت في محاولة لقتلهم وإزهاق أرواحهم هربًا من دفع الثمن".

رسالة لأهالي الأسرى

وتابع:"نقول لأهالي المحتجزين لدينا أن حكومتكم تغامر بأرواح ابنائكم كسبا للوقت، علي العدو أن يتوقف عن سياسة المراوغة فكل دقيقة تمضي هي خطر علي حياة اسره".

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استمرار الجهاد ضد إسرائيل

وواصل:"جهادنا مستمر ومهما طالت الحرب نحن أهلها وصناع نصرها ".

وأصدرت حركة حماس مساء اليوم الإثنين بيانا كذبت من خلاله مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن تحرير مجندة إسرائيلية من قطاع غزة.



وقال حركة حماس في بيانها: "مزاعم الاحتلال هدفها التشويش على فيديو الأسيرات الذي بثه القسام اليوم، ومزاعم محاولة للهروب من الضغط الذي يمثله ملف أسرى الاحتلال على نتنياهو وحكومته".

وشددت حركة حماس في بيانها، أن لا أحد يصدق الروايات الصهيونية المتهافتة وحتى المجتمع الصهيوني نفسه لا يصدق قادته.

ومنذ قليل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك، تحرير مجندة كانت مختطفة لدى حماس عبر عملية برية في غزة.

الأسرى الإسرائيليون يوجهون رسالة لنتنياهو



ومساء اليوم، علق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على الفيديو الذي نشرته حركة حماس للرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال نتنياهو للرهائن في فيديو حماس: "قلبي معكن"، مضيفا: "إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لإعادة الرهائن وما نشرته حماس دعاية نفسية".

وبثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، فيديو لعدد من الأسرى الإسرائيليين يوجهون رسالة لنتنياهو.

وقال الأسرى في رسالتهم: إن الهجوم البري على غزة يشكل تهديدا حقيقيا على حياتهم.

وطالب الأسرى نتنياهو بسرعة تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

وأكد الأسرى أن نتنياهو تراجع عن صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية بالأمس.