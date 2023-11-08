الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب على مدار يومين

متوسط اسعار الذهب
متوسط اسعار الذهب على مدار يومين، فيتو

ننشر متوسط أسعار الذهب على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، داخل الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

 

متوسط اسعار يوم الاثنين

 

متوسط أسعار الذهب أمس الثلاثاء داخل الأسواق المحلية ووفقا لآخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3005 جنيهات. 

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2630 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2254 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1753 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 21040 جنيهًا.

اسعار الذهب اليوم، فيتو


حظر التجارة في المعادن الثمينة 

 أصدر  الدكتور  علي المصيلحي  وزير التموين  التجارة الداخلية قرارًا وزاريًا لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

ونص القرار على أن يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.

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 وتشمل الأوراق المقدمة للمصلحة (صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية إن وجدت، بالإضافة إلى بيانات المدير المسئول).

كما ألزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ حدوثه.

 ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.

وشمل القرار أيضًا منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

كما نص القرار على أنه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

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