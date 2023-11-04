السبت 04 نوفمبر 2023
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اقتصاد

400 جنيه زيادة في جرام الذهب خلال شهر

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

 سعر الذهب اليوم، ارتفعت اسعار الذهب نحو 400 جنيه في الجرام الواحد داخل الأسواق المحلية منذ العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة.

وارتفع سعر الذهب على مدار شهر كامل ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على فلسطين وبالتحديد قطاع غزة.

وتشهد أسعار الذهب زيادة في الإقبال على الشراء والاستثمار في أوقات الصراعات والحروب الدائمة.

سعر الذهب العالمي في البورصة يسجل أول خسارة منذ بداية الحرب

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنهاية جلسة الجمعة، بنسبة 0.35 بالمئة إلى 1992.65 دولار للأونصة ضمن تحركات في نطاق ضيق، وكان قد لامس أعلى مستوى له في الجلسة عند 2003.69 دولار للأونصة بعد تقرير الوظائف، الذي أظهر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أكتوبر، في حين تباطأ تضخم الأجور، مما يشير إلى انحسار في أوضاع سوق العمل.

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وتكبد الذهب أول خسارة أسبوعية اليوم بنحو 0.68 بالمئة منهيا سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع متتالية، مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 23.21 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 1.5 بالمئة إلى 932.78 دولارا، وزاد البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1119.21 دولارا.

اسعار الذهب اليوم، فيتو

كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي بشأن احتياطيات الذهب المعلنة من قبل البنوك المركزية العالمية ارتفعت مسجلة  صافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر، لتبلغ إجمالي مبيعات البنوك 1 طن فقط مقابل شراء 78 طنا، الأمر الذي يدل على قوة عمليات شراء البنوك المركزية من الذهب.

البنك المركزي الصيني يشتري أكبر كمية من الذهب بمقدار 26 طنا في سبتمبر

وتشير البيانات إلى أن جميع المشترين من البنوك المركزية في شهر سبتمبر كانت من الأسواق الناشئة، واشترى البنك المركزي الصيني أكبر كمية من الذهب بمقدار 26 طن، يليه البنك المركزي البولندي، ثم البنك الأوزبكي، إضافة إلى تركيا والهند، ويأتي هذا بعد شراء تركيا 15 طن من الذهب في أغسطس مع استمرارها في إعادة بناء احتياطيها من الذهب بعد عمليات بيع كبيرة في أبريل ومايو الماضيين.

صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب منذ بداية العام حتى الآن يبلغ 14% 

وفقًا لتقرير اتجاهات الطلب على الذهب الأخير الصادر عن مجلس الذهب العالمي، فإن صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب منذ بداية العام حتى الآن يبلغ 14% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022 ليصل لمستوى قياسي جديد بلغ 800 طن من الذهب، وخلال الربع الثالث وحده ارتفع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية بمقدار 337 طنا وهو ثالث أكبر مستوى شراء خلال ربع سنوي في بيانات مجلس الذهب العالمي، ولكنه أقل من مشتريات البنوك في الربع الثالث من عام 2022 عندما كان بقيمة 459 طنا.

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