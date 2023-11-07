شعار مصر للطيران يزين تاكسي لندن تزامنًا مع معرض سوق السفر العالمي

أطلقت الشركة الوطنية مصر للطيران حملة ترويجية على عدد من سيارات تاكسي لندن الشهيرة تزامنًا مع معرض سوق السفر العالمى WTM، والذي يقام في لندن خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري.

وانطلقت فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM فى نسخته 43 والذي يقام في لندن بمشاركة مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية، ويعد معرض WTM ثاني أكبر بورصة سياحية في العالم بعد بورصة برلين، وتقام فعالياته خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، حيث يشارك بها عدد كبير من مقدمي الخدمات السياحية حول العالم.

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مصر للطيران

فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM

وشاركت مصر للطيران بوفد برئاسة المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والأستاذ عمرو عدوى رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية والأستاذ أشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك) بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية والسيدة إنجي نبيل مدير مكتب مصر للطيران في لندن، ويحظى المعرض بحضور الكثير من المهتمين والمتخصصين والخبراء في مجال السياحة والسفر والطيران.

وخلال فعاليات اليوم الأول عقدت مصر للطيران اجتماعات تنسيقية مع عدد من ممثلي المطارات وشركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر من عدة دول أهمها البرتغال وتركيا وسلوفاكيا لمناقشة سبل التعاون المختلفة ودراسة إمكانية فتح خطوط ونقاط مباشرة وغير مباشرة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، كما شهد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد موسي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية توقيع بروتوكول بين شركة Bel Air الهندية ومكتب مصر للطيران في لندن.