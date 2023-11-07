الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

4 مجالات تختص بها أكاديمية مصر للطيران في التدريب

أكاديمية مصر للطيران
أكاديمية مصر للطيران للتدريب، فيتو

تعتبر أكاديمية مصر للطيران للتدريب من أكبر وأعرق أكاديميات التدريب في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا حيث بدأ العمل في أوائل السبعينات بتلبية الاحتياجات التدريبية للشركة القابضة لمصر للطيران.

  ثم اتجهت لتقديم خدماتها للعديد من المؤسسات والهيئات وكذلك الأفراد بالسوق المحلي ونظرًا لنجاحاتها المتلاحقة، وحصولها على العديد من الشهادات الدولية فقد استطاعت خلال فترة وجيزة المنافسة بقوة في الأسواق الدولية.

 

مجالات التدريب

تختص أكاديمية مصر للطيران للتدريب بتقديم برامج تدريبية متعددة في المجالات التالية:

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1- تدريب الطيارين: تدريب أرضي وكذلك على أجهزة الطيران التمثيلي. 
2- تدريب الضيافة الجوية: على حالات الطوارئ وتقديم الخدمات المقدمة على الطائرات.

3- تدريب المهندسين والفنيين: تدريب على صيانة الطائرات وكذلك على الخدمات الأرضية.

4- تدريب الموارد البشرية: وتشمل التدريب المالى والتجارى والإدارى وهو خاص بمجالات المبيعات والتسويق والشحن والمحطة وفرق الأمن.

 

إمكانيات الأكاديمية

تعتمد الأكاديمية على إمكانياتها البشرية المتميزة وكذا الإمكانيات التقنية من أجهزة طيران تمثيلي حيث يوجد بأكاديمية التدريب أحدث البرامج التدريبية وأجهزة محاكاة الطيران لتدريب الطيارين بالأكاديمية، والتى تمثل فى طرازات الإيرباصA320,A320neo, A220/300, A330/ A340، وطرازات البوينج800 B737-B777، وكذلك جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئCEET وأيضا جهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST وكذلك الفصول الدراسية المجهزة بأحدث وسائل العرض.

 

اعتمادات اكاديمية مصر للطيران

وقد نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب علي مدار السنوات سابقة في الحصول علي العديد من الإعتمادات والشهادات الدولية مثل شهادات تدريب مهندسى صيانة الطائرات EASA 147  صادرة من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وأيضا شهادات تدريب الطيارين  JAR TRTO “ Type rating Training Organization وكذلك شهادات عامة  للسلامة والصحة المهنية وجودة الأداء تتمثل في شهادات:                                                                                     ISO9001:2015 
   ISO14001:2015 
ISO 45001:2018

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