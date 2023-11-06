الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير الطيران يستقبل وزير نقل سيراليون لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين

وزير الطيران الفريق
وزير الطيران الفريق محمد عباس حلمي، فيتو

استقبل اليوم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني المهندس/ فاندى تورى وزير النقل والطيران بجمهورية سيراليون والوافد المرافق له وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وزير الطيران يستقبل وزير نقل سيراليون لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين

ويأتى هذا اللقاء فى إطار بحث سبل التعاون المشترك بين مصر وسيراليون ونقل الخبرات والإمكانات المصرية فى مجال النقل الجوي إلى دولة سيراليون الشقيقة، وخلال اللقاء استعرض الجانبان علاقات التعاون والشراكات الفعالة وسبل تطويرها.


حيث أكد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني على قوة وترابط علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني لا تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم اللا محدود إلى جميع الأشقاء الأفارقة بصفة عامة وجمهورية سيراليون بصفة خاصة فى مختلف أنشطة الطيران المدني  لتنمية قدراتها التشغيلية والفنية من خلال نقل الخبرات والإمكانات المصرية وزيادة تدريب الكوادر البشرية بسيراليون، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

 

Advertisements

وزير الطيران المدني 

ومن جانبه أعرب وزير النقل والطيران بجمهورية سيراليون عن سعادته بهذا اللقاء المثمر والذى يؤكد على قوة وترابط العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات خاصة  وأن هناك رغبة من جانب الحكومة السيراليونية فى امتداد علاقات التعاون مع وزارة الطيران المدني المصرية لما لها من مكانة وتاريخ مرموق فى صناعة النقل الجوي.

وأشاد فاندى بالطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع الطيران المدني المصري خلال الفترة الماضية فى مختلف القطاعات وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة. 

جاء هذا اللقاء فى ضوء حرص وزارة الطيران المدنى على تسخير كافة إمكانياتها وقدرتها وخبرتها  فى دعم الأشقاء الأفارقة.

وزير الطيران يلتقي وزير النقل المغربي لبحث آفاق التعاون المشترك

كيفية تسجيل بيانات حقيبة السفر المفقودة على موقع مطار القاهرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير النقل والطيران العاصمة الإدارية الجديدة الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران الفريق محمد عباس حلمي مصر وسيراليون وزارة الطيران المدني وزارة الطيران

مواد متعلقة

وزير الطيران يلتقي وزير النقل المغربي لبحث آفاق التعاون المشترك

كيفية تسجيل بيانات حقيبة السفر المفقودة على موقع مطار القاهرة

موعد استلام مصر للطيران الطائرة الثامنة والاخيرة من طراز B787-9 دريم لاينر

الأكثر قراءة

3 أسباب لـ رفض أحمد فتوح حضور التحقيق في نادي الزمالك

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: قادرون على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط (فيديو)

35 جنيها زيادة في جرام الذهب بختام تعاملات اليوم

ليبيا تعلن ترحيل 600 مصري من أراضيها

وثائق استخبارات تكشف الأسرار.. تفاصيل المؤامرة على مصر لتمرير مخطط التهجير إلى سيناء.. خطة من 3 مراحل تشارك فيها أمريكا وأوروبا ولوبيات ضغط

باسم سمرة يتبرع بألف جنيه للشعب الفلسطيني، وسخرية واسعة بين الجماهير (فيديو)

بعد غلقه التعليقات، موقف جديد ومفاجئ من محمد سلام تجاه بيومي فؤاد

حقيقة دخول محمد صبحي حارس الزمالك في المراهنات

Advertisements

منوعات

المزيد

الاتحاد السعودي يعلن رسميا تميمة كأس العالم للأندية (فيديو)

فصل النفايات وزجاجات قابلة لإعادة الاستخدام، سياسات بيئية يتم تطبيقها في COP28

إقبال كثيف من الشباب للاطلاع على التقنيات الحديثة بمعرض النقل الذكي (فيديو)

وزير الآثار يفتتح الجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الدينار الكويتي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 6-11-2023

سعر اليورو بالبنك المركزي المصري نهاية تعاملات اليوم الإثنين 6-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 6-11-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 6-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد عرضهم للبيع.. مشوار فتوح وصبحي والزناري مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

21 موضعا يستجاب فيها الدعاء وهذه هي شروط الإجابة

تفسير حلم السجن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض خطير

ما حكم تسمية محل تجاري باسم من أسماء الله الحسنى؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية