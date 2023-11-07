الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 10328 شهيدًا

الصحة الفلسطينية،
الصحة الفلسطينية، فيتو

 قالت وزارة الصحة في  قطاع غزة اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 10328 فلسطينيًّا، بينهم 4237 طفلًا، استشهدوا في الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

 وأعلن استشهاد أم وابنتها في قصف سيارة شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليرك اليوم الثلاثاء، إن الخدمات في قطاع غزة تقترب من "نقطة الانهيار" دون إمدادات الوقود، مضيفًا أنه لم تكن أي من شاحنات الإغاثة التي دخلت القطاع، وعددها 569 حتى الآن، تحمل وقودًا.

Advertisements

وقال مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إنه كان هناك  بعض التقدم  في المفاوضات المتعلقة بالسماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل، دون الخوض في تفاصيل.

وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير في الإفادة ذاتها: "يتم إغلاق مزيد ومزيد من المرافق، يتم إغلاق مزيد ومزيد من سبل إنقاذ الحياة"، في إشارة إلى إمدادات الوقود.

صحة غزة: أكثر من 2800 شخص تحت الأنقاض

زلة لسان حول حرب غزة تضع رئيس وزراء كندا في مأزق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الأمم المتحدة إسرائيل الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية مارتن جريفيث وزارة الصحة في قطاع غزة

مواد متعلقة

صحة غزة: أكثر من 2800 شخص تحت الأنقاض

أبو الغيط: مشاهد القتل والرعب في غزة ستستمر في ذاكرة الأجيال لعقود قادمة

كيف انتقمت إسرائيل من بطرس غالي؟

الأكثر قراءة

لغز السنوار 1111 يحير العالم، قائد المقاومة يتوعد الاحتلال، والنشطاء يكشفون السر

تفاصيل الحالة الصحية لـ العامري فاروق بعد نقله للمستشفى.. ادعوا له بالشفاء

بعد اختراقه، صورة أبو عبيدة تتصدر موقع نادي مكابي الإسرائيلي

9 غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

رسالة قوية من السيسي لمدير وكالة المخابرات الأمريكية عن التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة

رسالة علاء مبارك للاحتلال تثير الغضب، والنشطاء يردون: أصبح عندي الآن بندقية

محاولات زملكاوية لإنهاء أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

انقلب السحر على الساحر، غضب في الساحة الفنية من بيومي فؤاد

Advertisements

منوعات

المزيد

زرعوا نصف مليون شجرة في يوم واحد، دولة تتحول إلى حديقة زهور

الخلافات مستمرة، هاري يرفض حضور عيد ميلاد والده الـ75

اتهام ملياردير بخوض "مزايدات وهمية"، فدفع 12.4 مليون دولار لنفي التهمة

قيمته 5.95 مليون دولار، سرقة مرحاض ذهبي من قصر الملك في إنجلترا

المزيد

خدمات

المزيد

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 66 جنيهًا في سوق العبور

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي بمنتصف التعاملات

أسعار الخضراوات اليوم، سعر البصل يسجل ارتفاعا جديدا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الثناء على الميت أثناء الدفن؟ الإفتاء تجيب

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان " الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها" (صور)

هل يقع الطلاق في حال التلفظ به مع عدم تطهر الزوج والزوجة من الجماع؟.. الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية