أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 246 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 246، الصادر في 5 نوفمبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ومحافظة الجيزة، ومحافظة الإسماعيلية، والدقهلية، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

-قرار وزارة العدل رقم 6240 لسنة 2023، بإنشاء فرع للتوثيق المتنقل باسم (مركز خدمات مصر المتنقل) رقم "29 " يتبع مكتب التوثيق المركزى ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فى الأيام التى تحدد له.

-قرار وزير العدل رقم 6241 لسنة 2023، بإنشاء فرع للتوثيق المتنقل باسم (مركز خدمات مصر المتنقل) رقم "30" يتبع مكتب التوثيق المركزى ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فى الأيام التى تحدد له.

- محافظة الجيزة رقم 1311 لسنة 2023، إلغاء مشروع التقسيم الصادر بقرار احملافظة رقم 8083 لسنة 2019 للقطعة رقم (48) كدستر بحوض الشرق (12) بناحية الطالبية شارع عثمان محرم مع شارع الكنيسة البالغ مساحتها 191٫47متر مربع، وذلك لصدوره على مساحة صغيرة لا تصلح للتقسيم.

-قرار محافظة الإسماعيلية رقم 607 لسنة 2023، باعتماد مشروع التقسيم لقطعة الارض المملوكة للمواطن حسن أحمد سامى حسن، بعقد المقايضة الابتدائى المبرم بتاريخ 1/3/2022 بين جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة المنشأ بالقرار الجمهورى رقم 531 لسنة 1981 وتعديلاته، وبين المذكور، طبقا لخريطة التقسيم المرفقة.

-قرار محافظة الإسماعيلية رقم 609 لسنة 2023، مشروع التقسيم لقطعة الارض المملوكة للمواطن سيد عبد الملاك سيد يونس بعقد المقايضة الابتدائى المبرم بتاريخ 9/11/2021 بين جهاز مشروعات

أراضى القوات المسلحة المنشأ بالقرار اجلمهورى رقم 531 لسنة 1981 وتعديلاته.

-قرار محافظة الدقهلية رقم 959 لسنة 2023، بشأن السماح بالاستخدام الإدارى لقطع الأراضى السكنية بالمخططات التفصيلية والتى تقع فى مناطق استخدام) سكنى/ سكنى مختلط/ سكنى مقترح/ خدمات (طبقا للمخطط الاستراتيجى والمخطط التفصيلى المعتمدين للمدن وباقى استخدامات الأراضى لباقى الخدمات.

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-قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2529 لسنة 2023 بتاريخ 12/10/2023 بتسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.