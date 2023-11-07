الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة عاجلة لمجموعة السبع بشأن غزة

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

غزة الان، وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء رسالة عاجلة إلى قادة مجموعة السبع بشأن العدوان الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة.

وطالب بلينكن مجموعة السبع بالتحدث بـ"صوت واضح" بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة، وذلك لدى بدئه محادثات في اليابان مع نظرائه في هذا التكتل.

وقال بلينكن في مستهل اجتماعات تستمر يومين في طوكيو: "هذه لحظة مهمة جدا.. أن تقف مجموعة السبع معا في مواجهة هذه الأزمة والتحدث كعادتنا بصوت واحد واضح".

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ورفضت الولايات المتحدة، حليفة دولة الاحتلال، الدعوة لوقف لإطلاق النار، مشددة على أن لـ إسرائيل الحق في الرد علما بأن واشنطن دعت لتوقف مؤقت في القتال.

ووصل بلينكن إلى طوكيو عقب جولته السريعة الأخيرة في الشرق الأوسط، ويتوقع أن "يطلع نظراءه على نتائج جولته.. وعلى التقدم المحرز في إيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة، وجهود احتواء الحرب"، على ما قال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية.

 

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 10328 شهيدًا

 قالت وزارة الصحة في  قطاع غزة اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 10328 فلسطينيًّا، بينهم 4237 طفلًا، استشهدوا في الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليرك اليوم الثلاثاء، إن الخدمات في قطاع غزة تقترب من "نقطة الانهيار" دون إمدادات الوقود، مضيفًا أنه لم تكن أي من شاحنات الإغاثة التي دخلت القطاع، وعددها 569 حتى الآن، تحمل وقودًا.

وقال مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إنه كان هناك  بعض التقدم  في المفاوضات المتعلقة بالسماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل، دون الخوض في تفاصيل.

وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير في الإفادة ذاتها: "يتم إغلاق مزيد ومزيد من المرافق، يتم إغلاق مزيد ومزيد من سبل إنقاذ الحياة"، في إشارة إلى إمدادات الوقود.

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