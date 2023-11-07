الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أحدهم مواليد إسرائيل، مجلس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 44 مكرر (ب)، الصادر في 5 نوفمبر 2023، قرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إسقاط الجنسية عن ثلاثة أشخاص أحدهم من مواليد إسرائيل
-قرار مجلس الوزارء رقم 67 لسنة 2023، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن فهد خضر جاد الله رباح، من مواليد فلسطين 1964، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة.
-وقرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2023، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن منة هشام أحمد حسين حسين، من مواليد إسرائيل بتاريخ 29/9/2002، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
-وقرار مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن فجر علاء الدين سعد العدلى، من مواليد ألمانيا بتاريخ 16/5/1993، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

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-واستدراك رئاسة مجلس الوزراء، هيئة مستشارى مجلس الوزراء، نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 43 مكرر (ج)، الصادر بتاريخ 30/10/2023، القانون رقم 175 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقد وقع خطأ مادى فى رأس الجدول الأفقى الخانة قبل الأخيرة للقانون المشار إليه بيانه وصحته على النحو الآتى: صافى الدخل الذى يتجاوز 900٫000 جنيه ولم يتجاوز 1٫000٫000 جنيه (خطأ)، و(الصواب) صافى الدخل الذى يتجاوز 900٫000 جنيه ولم يتجاوز 1٫200٫000 جنيه لذا لزم التنويه. 

 

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