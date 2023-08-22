الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

ضوابط حصول المصريين على جنسية أجنبية

شروط حصول المصري
شروط حصول المصري على الجنسية الأجنبية، فيتو

نص القانون  رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته، على ضوابط حصول المصريين على الجنسية الأجنبية، إذ يستلزم ذلك الحصول على إذن الداخلية. 

 

شروط حصول المصري على الجنسية الأجنبية 

لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرًا مصريًّا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة ١٦ من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.

Advertisements

 

موقف زوجة المصرية من زوال الجنسية عنه 

لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصري لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها في دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقًا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية، إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يحق لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.

 

ماذا تعني الجنسية؟ 

الجنسية هي تعريف قانوني لشخص في القانون الدولي، تحدد الشخص فردًا، مواطنًا لدولة ذات سيادة. يُتيح الولاية القضائية على الشخص ويمنحه حماية الدولة ضد الدول الأخرى.

وتنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن «لكل شخص الحق في الجنسية»، و«لا يجوز تجريد أي شخص من جنسيته تعسفًا أو حرمانه من الحق في تغيير جنسيته، ووفقًا للأعراف والاتفاقيات الدولية، من حق كل دولة تحديد رعاياها وهذه القرارات هي جزء من قانون الجنسية. 

وفي بعض الحالات، يخضع تحديد الجنسية أيضًا للقانون الدولي العام -على سبيل المثال، بموجب المعاهدات المتعلقة بانعدام الجنسية والاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجنسية.

وتختلف حقوق وواجبات المواطنين من دولة إلى أخرى، وغالبًا ما يُكملها قانون المواطنة في بعض السياقات، إلى درجة أن المواطنة مرادف للجنسية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الجنسية الجنسية الاجنبية المصريين المصري جنسية أجنبية وزير الداخلية شروط حصول المصري على الجنسية الأجنبية موقف زوجة المصرية من زوال الجنسية عنه

مواد متعلقة

أحكام وشروط الجنسية المصرية، الصهيونية أبرز أسباب فقدها، إجراءات خاصة للزوجة الأجنبية، وتعديل تشريعي لاكتساب الجنسية مقابل ودائع بالدولار

إجراءات الحصول على الجنسية الأجنبية للمصريين بالخارج (أنفوجراف)

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بالدرجات

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، قائمة كاملة بالكليات المتاحة للشعبة العلمية.. والأماكن الشاغرة لطلاب القسم الأدبي

بالاسم ورقم الجلوس، اعرف كليتك في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

أسعار الآيفون في السعودية

بالتفاصيل.. الكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2023

اتحاد الكرة يجري اليوم قرعة دوري القسم الثاني بمسماه الجديد "دوري المحترفين"

مفاجأة للطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة، (6) كليات متاحة، أبرزها (حقوق وآداب وسياحة)

Advertisements

منوعات

المزيد

روبوت موسيقي يفوز بميدالية ذهبية في الصين

آخر موجة حر، ارتفاع الحرارة في جبال الألب الإيطالية 10 درجات

اعتقال سيدة هددت بقتل ترامب وابنه

جدة السعودية تغرق في عاصفة ترابية حجبت الشمس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

بالاسم ورقم الجلوس، اعرف كليتك في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 22 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 22 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية