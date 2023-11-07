المتحف المصري بالتحرير يعرض نموذجا بالحجم الطبيعى لتمثال حارس الملك توت عنخ آمون

يعرض المتحف المصري بالتحرير تمثالا بالحجم الطبيعي يُسمي تمثال الحارس لـ توت عنخ آمون وهو أحد التمثالين الذين عُثر عليهما موضوعين على جانبي الباب الذي يتيح الوصول إلى غرفة الدفن بالمقبرة في وادى الملوك بالأقصر.

تمثال الحارس للملك توت عنخ آمون

وكانت هذه التماثيل ملفوفة بـلفائف من الكتان عندما عُثر عليها، ويرتدي التمثال شعرا مستعارا، وتظهر حية الكوبرا البرونزية المذهبة على جبهته، ويمسك عصا في يده اليسرى وصولجان في يده اليمنى، واللون الأسود يشبه الملك بـ الإله أوزوريس الذي غالبًا ما كان يظهر أسود اللون.

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كما يعرض المتحف المصري بالتحرير بعض القطع النادرة لمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون وذلك تزامنا مع الاحتفال بالعام الـ 101 على إكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي.

ويعرض المتحف المصري بالتحرير نموذج للملك توت عنخ آمون، وعُثر على هذه القطعة مخبئة وسط العجلات الحربية المفككة في الغرفة الامامية لمقبرة توت عنخ امون بالاقصر وهى تُمثل نموذج بالحجم الطبيعي للملك.

الذكري 101 لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

ويظهر الجزء الأعلى من الوسط له وهو يرتدي سترة من الكتان الابيض، وتاج مسطح أصفر اللون، وتم ثقب أذني النموذج ليتدلى منهما حلقان مفقودان.

وتظهر حية الكوبرا تُزین جبهة الملك وقد تم صناعتها كقطعة منفصلة من الخشب مطلية باللونين الأسود والاحمر، وذيل الكوبرا محدد باللون الاحمر على التاج نفسه وبشرة الملك مطليه باللون الأحمر، كما يظهر رتوشات من اللون الاحمر تمت اضافتها لجوانب العيون لاعطائهما حياة.

أسباب وجود نموذج لتمثال الملك توت عنخ آمون

واعتقد عالم الاثار هيوارد كارتر مكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون أن هذه القطعة كانت بمثابة نموذج لتعليق ملابس ومجوهرات الملك في القصر، أو كنموذج في الحجم الطبيعي للخياطيين الملكيين لكى يتم حياكة الملابس الملكية عليها، وتُعرض حاليًا بقاعة 43 بالدور الارضي بـالمتحف ضمن ڤاترينة "قطعة الشهر".

اول مكتشف لمقبرة توت عنخ آمون

وأكد الدكتور زاهى حواس عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الآسبق، إن هناك قصة لا يعلمها الكثيرون من الناس وهى أن الفضل الحقيقى أو السبب الحقيقى فى اكتشافها كان لصبى يبلغ آنذاك 12 سنة، وكانت مهمته نقل الماء للعاملين فى موقع العمل، واسمه "حسين عبد الرسول"، واكتشف فتحة المقبرة حين كان ينزل "زير" مياه من على ظهر الحمار.

وأضاف عالم الآثار الدكتور زاهى حواس، بعد ذلك ذهب حسين عبد الرسول إلى كارتر ليخبره بما عثر عليه، وحسين عبد الرسول ينتمى لعائلة عبد الرسول الشهيرة الذين كشفوا خبيئة المومياوات.

وحول ما قام به هوارد كارتر مع حسين عبد الرسول هو أن "كارتر" ألبس "حسين" عقدا من مقتنيات الملك الفرعونى توت عنخ آمون وقام بتصويره، وظل حسين عبد الرسول طيلة حياته يكتفى بأن يظهر صورته للسائحين وهو يرتدى قلادة الملك الذهبى.