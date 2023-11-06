تعرف على آثار الملك توت عنخ آمون المعروضة بمتحف شرم الشيخ (صور)

يعرض متحف شرم الشيخ، 10 قطع من آثار الملك الذهبي توت عنخ آمون ضمن القطع الأثرية المعروضة به وذلك لإثراء العرض المتحفي بالمتحف للزائرين.

ومن المقرر أن تقوم وزارة السياحة والآثار بنقل القطع الآثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون المعروضة بمتاحف كل من المتحف المصري بالتحرير ومتحفي شرم الشيخ والغردقة إلي المتحف المصري الكبير فور تحديد موعد الافتتاح للعرض بقاعة الملك توت عنخ آمون والتي ستعرض المجموعة كاملة لأول مرة والتي تضم ما يقرب من 5400 قطعة أثرية.

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ويعرض متحف شرم الشيخنموذجًا صغيرًا لتابوت من الذهب محلى بالعقيق وعجينة الزجاج حيث كانت أحشاء الملك تحفظ في التوابيت الأربعة وتلف بالأربطة، ويعهد بكل تابوت إلى حماية أحد أبناء حورس الأربعة، التابوت مصنوع من الذهب الخالص المطروق ويحتوي على تطعيمات من الزجاج الملون والأحجار شبه الكريمة، وتعد القطعة صورة مصغرة من التابوت الثاني الذي دفن فيه توت عنخ آمون.

كما يعرض المتحف تمثال من الخشب المغطى بالذهب لحورس على شكل مومياء برأس صقر على قاعدة خشبية، وكان "حور" ابن أوزير وإيزيس راعيًا للملكية وحاميًا للملك في العالم الآخر.

ويعرض المتحف أيضا تمثال من الخشب المغطى بالذهب لأنوبيس على هيئة مومياء برأس ابن أوى على قاعدة خشبية وكان أنوبيس حاميًا للمقابر ومسؤولًا عن التحنيط.

ويعرض متحف شرم الشيخ قطعة «كنانة أقواس» وهي تصور الملك توت عنخ آمون وهو في حملات الصيد يصطاد الحيوانات بالقوس والنشاب، كما كان ثمة أدوات صيد وجدت في قبر الملك، مثل الأقواس والسهام من مختلف الأنواع، وطرز من أوتار الأقواس.

كنانة قوس توت عنخ آمون

وتتميز كنانة قوس توت عنخ آمون بأطراف من الفياني علي شكل رأس أسد، وزخرفت على كل من وجهيها بمناظر منقوشة على رقائق الذهب ويرى الملك هنا معتلي مركبته، مصحوبا بكلابه المدربة، حيث يصوب سهامه نحو ظبي ووعل ومن حول الحواف تجري سطور هيروغليفية بأسماء الملك وألقابه.

وعثر على مروحة مذهبة بالقرب من جسد الملك في غرفة دفن الملك توت عنخ آمون ويقال أن "الملك الصبي" كان محبًا لاصطياد النعام في الصحراء، كما وجدت نقوش يظهر فيها الملك توت عنخ آمون يصطاد النعام، وهو من الطيور الهامة في مصر القديمة، وكان يتم التنافس على ريش وبيض النعام، فكان يعتبر صيده من الرياضات الملكية التي توحي بسيطرة الملك على الطبيعة.

مروحة توت عنخ آمون

كما عثر بمقبرة الملك توت عنخ آمون علي مروحة من الذهب في اطرافها ثقوب لتثبيت ريش النعام ولها مقبض على شكل زهرة اللوتس وقد نقش عليها احد مغامرات الملك الذهبي توت عنخ آمون وهو يصطاد مستخدما العربة والكلاب المدربة هذا في أحد الوجهين اما الوجهة الاخر فيعود الملك مظفرا بالغنيمة.

كما يعرض المتحف تمثال الملك توت عنخ آمون في قاربه وهو يهم بتوجيه طعنة بالحربة التي في يمينه الى العدو الأزلي " ست " والذى كان يتجسد عادة في هيئة فرس النهر او التمساح، كما يعرض تمثال من الخشب المذهب للملك توت عنخ آمون وهي قطعة فريدة من آثار الملك توت عنخ آمون تمثل الملك يعتلي فهد من الخشب المغطى باللون الأسود، وعثر عليها داخل مقبرته حيث كان وسيلة أخرى ليَعبر به الملك الشاب ظلام عالم الموتى إلى الخلود، حيث كان الفهد الأسود رمزًا للعالم الآخر وسماء الليل له عينان من الذهب تمكنانه من الرؤية في الظلام.