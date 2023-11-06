الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع الحالة الصحية لمصابي قطاع غزة بمستشفى أبو خليفة (صور)

جانب من التفقد، فيتو
جانب من التفقد، فيتو

أجرى اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم، جولة تفقدية لمستشفى الطوارئ بأبو خليفة التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الإسماعيلية؛ وذلك للتأكد من مدى جاهزية المستشفى ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال حالات المصابين من غزة في ظل التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة. 

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أبرز المرافقين خلال الجولة   

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية والدكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية فرع الإسماعيلية، والدكتور محمد جبريل مدير مستشفى أبو خليفة.  

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جانب من التفقد، فيتو
جانب من التفقد، فيتو

وخلال الجولة، أكد "بشارة" دعم الدولة المصرية وتقديم كافة الخدمات الطبية والرعاية للمصابين.  

 

متابعة استعداد المستشفيات 

وأشار إلى متابعته لاستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة لاستقبال حالات المصابين من الأشقاء الفلسطينيين.  

 

الاطمئنان على مصابي غزة 

واطمئن بشارة على حالات مصابي غزة الذين تم نقلهم لمستشفى الطوارئ بأبو خليفة حيث تتلقى الحالات الرعاية الطبية الكاملة في وطنها الثاني مصر. 

 

ولفت "سامي" إلى انعقاد لجنة الأزمات والطوارئ بفرع الإسماعيلية على مدار ٢٤ ساعة. 

 

وأكد "سامي" تنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، ومتابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بالأقسام الداخلية أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، والتأكد من مصادر الطاقة والمياه والكهرباء والوقود والغازات الطبية اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت. 

 

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية توفير كافة الإمكانيات الطبية والبشرية لتقديم الرعاية اللازمة لهم كما تم تشكيل فرق طبية خاصة للتعامل مع حالات المصابين، وتعزيز الأجهزة الطبية والتقنية بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى بالإضافة إلى الدعم النفسي المقدم لهم. 

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار التضامن والتعاون بين مصر وفلسطين، وتؤكد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها.

 

كما تُعد بمثابة تأكيد الروابط القوية التي تجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني، والتزام مصر بتقديم كل الدعم والمساندة لإخوانها في فلسطين في هذه الظروف الصعبة.

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الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية مصابي قطاع غزة مستشفى أبو خليفة

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