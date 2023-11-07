الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

تجارية الإسماعيلية: الاهتمام بمشروعات الرائدات أساس التنمية المستدامة

آمال إبراهيم رئيس
آمال إبراهيم رئيس مجلس سيدات الأعمال، فيتو

قالت آمال إبراهيم عضو مجلس إدارة ورئيس مجلس سيدات الأعمال بتجارية الاسماعيلية، إن تشجيع ريادة الأعمال أصبح أمرًا ضروريًا في العصر الحالي؛ حيث يلعب الرياديون دورًا حاسمًا ومُهمًا في تحفيز الاقتصاد وصناعة المزيد من فرص العمل وتعزيز روح الابتكار. 

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خطوة إنشاء المشاريع 

أضافت آمال إبراهيم أن ذلك ُيعتبر خطوة إنشاء مشاريع جديدة مصدرًا مهمًا للنمو الاقتصادي وتوفير الوظائف؛ ما يتطلب دعمًا وتشجيعًا من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية. 

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متابعة من مجلس الإدارة 

وتابعت رئيس مجلس سيدات الأعمال أنه في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم يومًا تلو الآخر على جميع المستويات تُعتبر عملية تشجيع ريادة الأعمال من الطُرق الفعالة التي يُمكن من خلالها تحقيق التنمية المستدامة؛ حيث تعد تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة جزءًا أساسيًا من تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين الظروف المعيشية للناس، كما أنها تعزز التنمية الريفية النمو الاقتصادي في المناطق النائية والمهمشة. 

 

تشجيع ريادة الأعمال 

وأكدت أهمية  أن تعمل المؤسسات التعليمية على تشجيع روح ريادة الأعمال بين الشباب وتوفير الدعم والتدريب المناسبين لهم، كما يُمكن للشركات الكبرى زيادة فرص انتشار ثقافة ريادة الأعمال من خلال تقديم الدعم المالي والتقني والاستشاري للمشاريع الناشئة والشراكة معها.
 

وأكد اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية أمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، على توافر المخزون من السلع الغذائية التموينية بجميع المحال والمنافذ التجارية بالأسواق المنتشرة بنطاق المحافظة ومراكزها. 

 

توافر السلع الاستراتيجية 

واطمأن رئيس الغرفة التجارية خلال إجراء عدد من الجولات، إلتقي خلالها بالتجار من توافر  زيت الطعام، والسكر، والأرز، وغيرها من السلع الأساسية.

كما أكد الشافعي، علي التنسيق بين جميع الجهات المعنية والتي تسعى جاهدة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية، مع تنويع المعروض منها لتناسب جميع فئات المجتمع، وتشديد الرقابة لضبط الأسعار وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

متابعة التزام التجار

كما أشار اكرم الشافعي الي  حرص المجلس علي متابعة مدي إلتزام المحال التجارية بتطبيق الأسعار المعلنة في مبادرة مجلس الوزراء بشأن « تخفيض اسعار السلع الغذائية».

ولفت الشافعي، إلي التنسيق التام مع إتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، بالتنسيق مع  أصحاب محال تجارة التجزئة للمواد الغذائية من سلاسل وسوبر ماركت وبقالة في كافة القري والمراكز والمدن التابعة لمحافظة الإسماعيلية، بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين او المستوردين او شركات التعبئة وذلك طبقا لفواتير البيع او المطبوعة على السلعة، مع جواز البيع بأسعار اقل طبقا لأليات السوق التي يحكمها القانون بالإضافة  الي دور الغرفة التجارية باجراء جولات مستمرة لمتابعة والتأكد من عدم تجاوز المحال التجارية الأسعار المعلنة، مشددا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من الهيئات المعنية في حالة المخالفة.

وإختتم رئيس تجارية الإسماعيلية، مشيرا إلي ضرورة التأكيد علي تجار الإسماعيلية بأهمية وضع سعر البيع للمستهلك بأي وسيلة سواء على السلعة نفسها او الرف، وذلك طبقا للقانون، وحتى لا يتعرض المحل للعقوبات المقررة قانونا.
 

 

 

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