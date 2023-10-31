الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس مياه القناة يلتقي نواب الإسماعيلية والسويس (صور)

رئيس مياه القناة
رئيس مياه القناة يلتقي نواب الإسماعيلية والسويس، فيتو

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، على استمرار جهود الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بمحافظات القناة الثلاثة وبالتنسيق بين أعضاء مجلس النواب والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.  

Advertisements

رئيس مياه القناة: افتتاح 6 محطات جديدة بالقنطرة شرق قريبًا 

رئيس مياه القناة: حملات مكبرة لإزالة التعديات على الشبكات ومواجهة سرقة المياه (صور)

خطة زمنية للمشروعات 

مشيرا إلى أن هناك خطة محددة بتوقيتات زمنية يتم من خلالها رفع كفاءة محطات المياه بتلك المناطق ومد وتدعيم للشبكات لضمان وصول المياه إلى القرى والتوابع المترامية الأطراف، بالإضافة إلى وقف التعديات على خطوط المياه والذى يؤدي إلى ضعف المياه. 

جانب من اللقاء، فيتو

جاء ذلك خلال لقاء مع النائبين أحمد البعلى عضو مجلس النواب بالإسماعيلية وأحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ بالسويس، وعصام منسى عضو مجلس النواب السابق، وذلك فى إطار الحرص الدائم للشركة على التواصل والتنسيق مع أعضاء مجلس النواب للوقوف على أهم المشكلات بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة ومشروعات الإحلال والتجديد التى من شأنها تحسين الخدمة المقدمة لمواطنى محافظات القناة،وتحقيق التنمية المستدامة لها، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذى لعدد من  مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بعدد من القرى والتوابع بمحافظتى الإسماعيلية والسويس.  

جانب من اللقاء، فيتو

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين 

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت على سعى الشركة الدائم والعمل المتواصل بكافة قطاعاتها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة والمتابعة أولًا بأول للموقف التنفيذى للمشروعات بالقرى والتوابع وأثره على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. 

 

وأشار أعضاء مجلس النواب والشيوخ إلى أن هناك جهدا ملموسا فى ملف مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة  والذى يعتبر واحدا من أهم الملفات  لتلبية احتياجات المواطنين فى واحد من أبرز الملفات الخدمية على الاطلاق والتوسع فى مد خدمة مياه الشرب والصرف الصحي للعديد من القرى على مستوى محافظات القناة. 

 

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت على أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها الطموحة للتطوير على كافة المحاور لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى اقليم القناة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكدًا على تنفيذ كافة المشروعات طبقا للمواصفات القياسية والعمل على تذليل كافة المعوقات أثناء إتمام التنفيذ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مياه الشرب الصرف الصحي محافظات القناة مياة القناة أعضاء مجلس النواب المشروعات المحطات الاسماعيلية السويس

مواد متعلقة

رئيس مياه القناة: افتتاح 6 محطات جديدة بالقنطرة شرق قريبًا 

رئيس مياه القناة: حملات مكبرة لإزالة التعديات على الشبكات ومواجهة سرقة المياه (صور)

رئيس مياه القناة يتفقد أعمال التشغيل والتدريب بمحطة المستقبل (صور)

رئيس مياه القناة: مستعدون لفصل الشتاء بصيانة المحطات وتطهير الشبكات

الأكثر قراءة

رمضان قديروف يهدد بإطلاق النار على المظاهرات المعادية للسامية في الشيشان

رسالة أبو عبيدة إلى نتنياهو وجيش الاحتلال بعد التوغل البري فى غزة (فيديو)

طوربيد العاصف، مشاهد تعرض لأول مرة عن سلاح القسام الجديد فى المعركة ضد إسرائيل (فيديو)

أسعار الذهب الآن، آخر تحديث للمعدن الأصفر فى الأسواق

الحكومة: انقطاع الكهرباء لن يزيد على ساعتين، وربنا يهون وتنتهي قريبًا

الخارجية الأمريكية: الظروف ليست مواتية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لحل الدولتين (فيديو)

الأهلي يوجه الشكر لوزير الداخلية والقيادات الأمنية

المتحدث الرسمي باسم الزمالك يعلن قرارات جديدة لمجلس الإدارة

Advertisements

منوعات

المزيد

اتبرع لفلسطين بدون رسوم، مبادرة شهامة من صاحب محل بقالة (فيديو وصور)

لم يكمل تعليمه ويتحدث ثلاث لغات، حكاية أشهر بائع كتب وأنتيكات بالزمالك (صور)

بايدن وزوجته يحتفلان بالهالوين وسط اشتعال الحرب واستشهاد الآلاف في غزة

دعمًا للقضية الفلسطينية، محمد البشبيشي يرسم جرافيتي لقبة الصخرة على حائط منزله (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 31-10-2023

20 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مجزرة جباليا تضاعف المأساة..نزيف الشهداء مستمر في غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

حكم الاحتفال بالهالوين في الديانات السماوية

ما حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الحرب في تل أبيب لتقييم الوضع في غزة