التضامن ومحافظ الدقهلية يفتتحان أول مركز تأهيل شامل لذوي الاحتياجات الخاصة بشربين (فيديو وصور)

افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم مركز التأهيل الشامل بشربين لذوي الإحتياجات الخاصة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) بتكلفة مالية تقدر بـ 22 مليونا.

افتتاح مركز التاهيل بشربين، فيتو

بحضور الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والمهندس هشام أحمد المناوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية بالمنصورة.

وذلك في إطار خدمات عدة تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية والأشخاص ذوي الإعاقة.

ويعتبر مركز التأهيل الشامل بمركز شربين لذوي الإعاقة، وحدة متكاملة تقوم بدراسة الحالات من الناحية الاجتماعية والنفسية والطبية والمهنية ويتم إلحاقها بالتدريب داخل الورش المهنية الموجودة بالمركز.

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جرى إنشاء المركز ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) ويعتبر أول مركز تأهيل متكامل بمحافظة الدقهلية لخدمة جميع قرى مركز شربين وعددهم 26 قرية وتوابعهم

أنشئ المركز على مساحة 1200 م2 مكون من طابقين ويقدم عددا من الخدمات التأهيلية لذوي الهمم منها 3 فصول حضانة و3 مكاتب تأهيل، يضم 2 وحدة تدخل مبكر للاطفال ذوى الاعاقة ووحدة علاج طبيعي، ووحدة سيكو موتور و2 عيادة تخاطب ووحدة تأهيل بصري وعيادة سمعيات وتكامل حسي، ووحدة دعم أسرى بالاضافة الى ورشة للأجهزة التعويضية،وورشة تدريب وقاعة تدريب.

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال لقائها بالصيادين إضافة 6 آلاف أسرة جديدة من محافظة الدقهلية لبرنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة".

وتفقدت القباج ومختار قافلة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" المتكاملة لتقديم خدمات التضامن الاجتماعي والقافلة الطبية.

وسلما أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة، وافتتحا المعرض الخيري للسلع الغذائية

حيث تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قافلة " بالوعي مصر بتتغير للأفضل" المتكاملة لتقديم خدمات التضامن الاجتماعي "الحماية والرعاية الاجتماعية والتنمية"، لأهالي المركز، حيث تتضمن عددًا من منافذ تقديم خدمات تكافل وكرامة، واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة،ورصد حالات فى حاجة إلى محو أمية، والتمكين الاقتصادى بالشراكة مع بنك ناصر الاجتماعي مشروع "مستورة"، وبرنامج فرصة وتنمية الطفولة المبكرة، وعقد ندوات تثقيفية وإرشاد اجتماعي، بمشاركة فرق الهلال الأحمر المصري، والرائدات الاجتماعيات.

كما تفقدا القافلة الطبية والتي تتضمن عددًا من التخصصات الباطنة والأطفال والعظام وتنظيم الأسرة، وقاما بتسليم أجهزه تعويضية لعدد 35 حالة من ذوي الإعاقة من أسر الصيادين، كما قاما بافتتاح المعرض الخيري للسلع الغذائية، حيث يستفيد منه حوالى 1000 أسرة من أسر الصيادين، وذلك بالشراكة مع مؤسسة الإصلاح الخيرية.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي إضافة 6 آلاف أسرة جديدة من محافظة الدقهلية لبرنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة".

عقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء بعدد من صيادي بحيرة المنزلة بنطاق المحافظة بمقر مركز شباب العصافرة بحضور شيوخ وكبار الصيادين وأعضاء جمعيات رعاية أسر الصيادين.



واستمعت وزير التضامن الاجتماعي إلى مطالب الصيادين فى العديد من النقاط أهمها التمكين الاقتصادى وحصولهم على قروض حسنة والمشكلات المتعلقة بحصولهم على برنامج تكافل وكرامة والمشكلات المتعلقة بحصولهم على كارنية ورخصة الصيد وخفض سن التقاعد، وحصولهم على المعاش التأميني.

وقررت القباج الاستجابة لمطالب الصيادين والعمل على الاهتمام ودراسة كافة الطلبات ولتقديم الحلول وحصولهم على الخدمات المتاحة قائلة:"الرئيس السيسي وجه بتلبية كافة مطالبكم".



يذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وصلت لمحافظة الدقهلية،صباح اليوم لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي

بدأت الجولة بوصول"القباج" إلى مركز المطرية وبحيرة المنزلة بنطاق محافظة الدقهلية وتفقد مقر الإدارة الإجتماعية بالمطرية وتدشين مركز "بالوعى مصر تتغير للأفضل"، لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات.



وتهدف المبادرة للحشد والتعريف بالخدمات المقدمة من خلال القافلة والمساعدة في التنظيم وتيسر الخدمات للأسر المستفيدة، بالإضافة إلى التوعية بأهم القضايا السلوكية مثل التربية الأسرية الإيجابية وصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وتقديم التوعية اللازمة للسيدات بخطورة الزيادة السكانية والراغبات في الاستفادة من خدمات تنظيم الاسرة، والتعريف بأهمية التعليم لفتح فصول لمحو الأمية بالتعاون مع برنامج "لا أمية مع تكافل"، بالإضافة إلى متابعة تلبية الخدمات والاحتياجات للصيادين، والتوعية بخطورة زواج الأطفال.