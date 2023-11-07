الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

وزيرة التضامن ومحافظ الدقهلية يسلمان أجهزة تعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة

وزيرة التضامن تسلم
وزيرة التضامن تسلم أجهزة تعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة،فيتو

تفقدت الدكتورة نيفين القباج والدكتور أيمن مختار قافلة "بالوعى مصر بتتغير للافضل" المتكاملة لتقديم خدمات التضامن الاجتماعي والقافلة الطبية وسلما أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة، وافتتحا المعرض الخيري للسلع الغذائية.

وزيرة التضامن 

 

وزيرة التضامن ومحافظ الدقهلية  في المطرية 

وتفقدت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قافلة " بالوعي مصر بتتغير للافضل"  المتكاملة  لتقديم خدمات التضامن الاجتماعي "الحماية والرعاية الاجتماعية والتنمية"، لأهالي المركز، حيث تتضمن عددًا من منافذ تقديم خدمات تكافل وكرامة، واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة،ورصد حالات فى حاجة إلى محو أمية، والتمكين الاقتصادى بالشراكة مع بنك ناصر الاجتماعي مشروع "مستورة"، وبرنامج فرصة وتنمية الطفولة المبكرة، وعقد ندوات تثقيفية وإرشاد اجتماعي، بمشاركة فرق الهلال الأحمر المصري، والرائدات الاجتماعيات.

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كما تفقدا القافلة الطبية والتي تتضمن عددًا من التخصصات الباطنة والأطفال والعظام وتنظيم الأسرة، وقاما بتسليم أجهزه تعويضية لعدد 35 حالة من ذوي  الإعاقة من أسر الصيادين، كما قاما بافتتاح المعرض الخيري للسلع الغذائية، حيث يستفيد منه حوالى 1000 أسرة من أسر  الصيادين، وذلك بالشراكة مع مؤسسة الإصلاح الخيرية.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي إضافة 6 آلاف أسرة جديدة من محافظة الدقهلية لبرنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة".

عقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي  والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء  بعدد من صيادي بحيرة المنزلة بنطاق المحافظة بمقر مركز شباب العصافرة بحضور شيوخ وكبار الصيادين وأعضاء جمعيات رعاية أسر الصيادين.

  
واستمعت وزير التضامن الاجتماعي إلى  مطالب الصيادين فى العديد من النقاط أهمها التمكين الاقتصادى وحصولهم على قروض حسنة والمشكلات المتعلقة بحصولهم على برنامج تكافل وكرامة والمشكلات المتعلقة بحصولهم على كارنية  ورخصة الصيد وخفض سن التقاعد، وحصولهم على المعاش التأميني.
وقررت القباج الاستجابة لمطالب الصيادين والعمل على الاهتمام ودراسة كافة الطلبات ولتقديم الحلول وحصولهم على الخدمات المتاحة قائلة:"الرئيس السيسي وجه بتلبية كافة مطالبكم".

 


يذكر أن الدكتورة نيفين  القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، قد وصلت لمحافظة الدقهلية،صباح اليوم لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي بدأت الجولة بوصول"القباج" الى مركز المطرية وبحيرة المنزلة بنطاق محافظة الدقهلية وتفقد مقر الإدارة الإجتماعية بالمطرية وتدشين مركز "بالوعى مصر تتغير للأفضل"، لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات.


وتهدف المبادرة للحشد والتعريف بالخدمات المقدمة من خلال القافلة والمساعدة في التنظيم وتيسر الخدمات للأسر المستفيدة،  بالإضافة إلي التوعية بأهم القضايا السلوكية مثل التربية الأسرية الإيجابية وصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

 

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