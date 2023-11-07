إزالة 1076 إعلانا مخالفا وغير مرخص بمراكز الشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

ا لمهندسة عزة متولى مدير ادارة الاعلانات بالشرقية

وفى هذا الإطار أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع، وأسفرت تلك الحملات عن رفع عدد (١٠٧٦) إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٣م

Advertisements

ازالة الاعلانات من جميع المراكز والاحياء

حيث تم ازالة (٣١) إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر و(٨) إعلانات بمركز ومدينة كفر صقر و(١١٣) إعلان بمركز ومدينة منيا القمح و(٢٦) إعلان بمدينة القنايات و(٥٠) إعلان بمركز ومدينة الحسينية و(٢٥) إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية و (٦) إعلانات بمدينة القرين و(١٤١) إعلان بمركز ومدينة الزقازيق و(٧٧) إعلان بحى ثانى الزقازيق و(٧٣) إعلان بحى أول الزقازيق و(٣٨ ) إعلان بمركز ومدينة أبوكبير و (٥٧) إعلان بمركز ومدينة بلبيس و( ٣٣) إعلان بمركز ومدينة ههيا و( ١١٨) إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم و(٣٤) إعلان بمركز ومدينة أبو حماد و(١١) إعلان بمركز ومدينة مشتول السوق و(٢٣٥) إعلان بمركز ومدينة فاقوس، ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

أكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، وذلك وفقًا للضوابط التنظيمية للائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات

حملة لرفع 264 الاعانا مخالفا

وكانت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام بمحافظة الشرقية قد اكدت فى وقت سابق أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع. وأسفرت تلك الحملات عن رفع (٢٦٤) إعلانا مخالفا وبدون ترخيص خلال الأسبوعين الماضيين بواقع عدد (١٢) إعلانا بمركز ومدينة بلبيس وعدد (٨) إعلانات بمركز ومدينة أولاد صقر وعدد (٦) إعلانات بمركز ومدينة كفر صقر وعدد (٦١) إعلانا بمركز ومدينة منيا القمح وعدد (١٣) إعلانا بمركز ومدينة فاقوس وعدد (٧) إعلانات بمركز ومدينة الحسينية.

خطة المحافظة للمحافظة على الذوق العام

و كذلك عدد ( ١٠) إعلانات بمدينة القرين وعدد (١٣) إعلانا بمركز ومدينة الإبراهيمية وعدد (١٨) إعلانا بمركز ومدينة الزقازيق وعدد(٦) إعلانات بمركز ومدينة ديرب نجم وعدد(٢٣) إعلان بحى ثانى الزقازيق وعدد (٦٣) إعلانا بمركز ومدينة أبوكبير وعدد (١١) إعلانا بمركز ومدينة أبو حماد وعدد (٧) إعلانات بمدينة القنايات وعدد (٦) إعلانات بمركز ومدينة صان الحجر، ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

الحملة تستهدف مراجعة الاعلانات بالشوارع

أكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، وذلك وفقًا للضوابط التنظيمية للائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ