محافظ الشرقية يتفقد نفق عرابى لمتابعة أعمال التطوير الجارية

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مشروع إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق، والمقام بتكلفة 240 مليون جنيه يُعد محورًا مروريًا جديدًا يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.جاء ذلك خلال تفقده الأعمال النهائية بالنفق بعد أن بلغت نسبة التنفيذ الكلية بالمشروع 98 % في حضور المحاسب على الصناديلي رئيس مركز الزقازيق والأستاذ رضا بكري رئيس حي أول.

Advertisements

المهندس سامى رمشان مدير عام الشركة المنفذة للنفق

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس سامي رمضان مدير مشروع نفق عرابي بالشركة بالمنفذة، وتمت الإشارة إلى أن النفق تم إنشاؤه على مسافة 350 متر طولي عباره عن 100 متر بدون سقف باتجاهي ميدان عربي وشارع فاروق و150 متر مغلق أسفل خطوط السكك الحديدية ويضم 4 حارات حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 متر وارتفاع 4 متر، لافتًا إلى أنه تم الإنتهاء من تركيب الحواجز الخرسانية الفاصلة بين الحارات المرورية بالنفق وجاري الإنتهاء من اعمال التشطيبات والدهانات بالحوائط والأسقف تمهيدًا لتشغيل النفق ودخوله الخدمة.

المحافظ بشيد بالجهد المبذول

أشاد المحافظ بالجهد المبذول من العاملين بالمشروع ومواصلة العمل على مدار اليوم لسرعة إنهاء الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

اعمال التطوير الجارية بميدان عرابى بما تشمله

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة أعمال التطوير الجارية بميدان عرابي والتي تشمل إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 م وارتفاع 2.25 م وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للتمثال بما لا يخل بالشكل الجمالي مع الالتزام بمراعاة اضفاء لمسه جمالية وحضارية على المكان لتتلاءم مع حجم الأعمال الجارية بنفق عرابي وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.حيث يربط النفق بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.وذلك فى اطار إستمرارً لجولاته التفقدية لمتابعة معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بنطاق المحافظة

جارى الانتهاء من الارصفة والتشطيبات داخل النفق

أوضح محافظ الشرقية فى وقت سابق أنه تم الإنتهاء من كافة الأعمال الخرسانية بالنفق وكذلك الأرصفة وجاري الانتهاء من اعمال التشطيبات النهائية والأعمال الصناعية من كهرباء وميكانيكا حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 98% وجاري تكثيف ورديات العمل لسرعه الانتهاء من الأعمال ودخول النفق الخدمة الفعلية ليُساهم في تخفيف حده الزحام داخل مدينة الزقازيق.

مواصلة العمل على مدار اليوم لسرعة الانتهاء

أشاد المحافظ بالجهد المبذول من العاملين بالمشروع ومواصلة العمل على مدار اليوم لسرعة إنهاء الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

تفقد اعمال البرج الادارى بالمحافظة

إختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال إنشاء برج اداري ومول تجاري وجراج متعدد الطوابق بميدان التحرير بمدينة الزقازيق والمقام على مساحة 1048م3 وبتكلفة 55 مليون جنيه ومكون من 8 طوابق عبارة عن بدروم والطوابق (الأرضي والثاني والثالث) تجاري والطوابق (الرابع والخامس والسادس) إداري والطابق السابع نادي اجتماعي والطابق الثامن عبارة عن نادي اجتماعي مفتوح مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال ودخول المشروع الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد لخدمة أبناء مدينة الزقازيق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ