حملة يومية لرفع الإعلانات المخالفة بمحافظة الشرقية

أكدت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام بمحافظة الشرقية أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع.

وأسفرت تلك الحملات عن رفع (٢٦٤) إعلانا مخالفا وبدون ترخيص خلال الأسبوعين الماضيين بواقع عدد (١٢) إعلانا بمركز ومدينة بلبيس وعدد (٨) إعلانات بمركز ومدينة أولاد صقر وعدد (٦) إعلانات بمركز ومدينة كفر صقر وعدد (٦١) إعلانا بمركز ومدينة منيا القمح وعدد (١٣) إعلانا بمركز ومدينة فاقوس وعدد (٧) إعلانات بمركز ومدينة الحسينية.

Advertisements

خطة المحافظة للمحافظة على الذوق العام

و كذلك عدد ( ١٠) إعلانات بمدينة القرين وعدد (١٣) إعلانا بمركز ومدينة الإبراهيمية وعدد (١٨) إعلانا بمركز ومدينة الزقازيق وعدد(٦) إعلانات بمركز ومدينة ديرب نجم و عدد(٢٣) إعلان بحى ثانى الزقازيق وعدد (٦٣) إعلانا بمركز ومدينة أبوكبير وعدد (١١) إعلانا بمركز ومدينة أبو حماد وعدد (٧) إعلانات بمدينة القنايات وعدد (٦) إعلانات بمركز ومدينة صان الحجر، ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

الحملة تستهدف مراجعة الاعلانات بالشوارع

أكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، وذلك وفقًا للضوابط التنظيمية للائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات

التنبيه على رؤساء المراكز والمدن برفع الإعلانات

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

اللوحات والاعلانات المخالفة بالشوارع

هذا وقد أكدت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام لمحافظة الشرقية أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع وتمكنت تلك الحملات من رفع (١١٨١) إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال الفترة من ١ يناير حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م. ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة وأضافت مديرة إدارة الإعلانات أنه خلال نفس الفترة تم الانتهاء من ترخيص عدد (٤٨٢١) إعلان بمراكز ومدن المحافظة.

تحصيل المستحقات المتعلقة بالإعلانات

كما يأتي ذلك طبقا للائحة إعلانات المحافظة بشأن الإعلانات بالشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقا للقانون وكذلك بذل المزيد من الجهد لتحصيل المستحقات المتعلقة بالإعلانات بهدف دعم الموارد المالية وتعظيم الاستفادة منها فى تنفيذ المشروعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة.

مراجعة الاعلانات بالشوارع

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على دور إدارة الإعلانات بالديوان العام فى مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين الرئيسية وكذا إزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة وإنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالإعلانات لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ