انقلب السحر على الساحر، غضب في الساحة الفنية من بيومي فؤاد

تصدر الفنان بيومي فؤاد خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة في موسم الرياض بالإضافة إلى انتقاده لمحمد سلام بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي"، الأمر الذي أثار غضب الجمهور من "بيومي".

الهجوم علي بيومي فؤاد

وتعرض الفنان بيومي فؤاد لانتقادات حادة من جانب البعض في الوسط الفني وذلك بعد تصريحاته الأخيرة في موسم الرياض وانتقاده محمد سلام.

المخرجة كاملة أبو ذكري تهاجم بيومي فؤاد

وجهت المخرجة كاملة أبو ذكري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة للفنان بيومي فؤاد عقب حديثه بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية مؤخرا.

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وكتبت كاملة أبو ذكري قائلة: "الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه.. لو حضرتك فاكر انك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في تلات أيام.. وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تاخد آلاف الدولارات.. لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة".

وتابعت: "لما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري.. ولما تعرض التفاهة دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن يبقى معنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة أنتم اخر ناس تتكلموا عنها".

زوجة يوسف الشريف تنتقد بيومي فؤاد

كما علقت أيضا السيناريست إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف على تصريحات بيومي فؤاد والتي أدلي بها في موسم الرياض

وقالت “إنجي”:" أنت كفنان مبدع ربنا انعم عليك بنعمة قدرها عظيم.. لو محترمتهاش محدش هيحترمك وهتبقى رخصت فنك ونفسك.. ومن سمو الفن إنه مرآة لمشاعر المجتمع".

وتابعت: "الفنان الحقيقي بيكون مهموم بهموم الناس.. حاسس بيهم.. بيعبر عنهم.. وحتى وهو بيرفه عنهم بيقدر يوصل رسالة تفيدهم وتأثر فيهم وهو بيرقق مشاعرهم.. الفنان الحقيقي بيحترم مهنته وبيحترم الموهبة اللي ربنا ادهاله وبيحترم نفسه وعارف قيمة فنه.. انا بريئة من العبث اللي بيحصل ده.. الفن أرقى من كده بكتير".

معتزة عبد الصبور تهاجم بيومي فؤاد

كما علقت أيضا الفنانة معتزة عبد الصبور على تصريحات بيومي فؤاد في موسم الرياض والتي أثارت جدلا كبيرا على السوشيال ميديا، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع “فيس بوك”.

وقالت معتزة عبد الصبور عبر صفحتها على الفيس بوك: من ضمن أهداف الفن الكتير جدا هو الـentertainment الترفيه، أني أرقص وأغنى وأضحك الجمهور، القدرة على ده نعمة وموهبة من عند الله يجب أن احسن استخدامها والترفيه فى حد ذاته هدف نبيل جدا من أهداف الفن الكثيرة ومش مفهوم خالص بالنسبة لى حد ينفى أنه بيعمل ده وهو ده اللى هو بيعمله بالظبط ويزايد على من ليست لديه القدرة النفسية للفعل ده فى اللحظة دي.

وتابعت معتزة عبد الصبور: والترفيه فى حد ذاته من خلال الفن لا يعيب اى فنان فى شىء بالمرة وفى أوقات الحروب كوكب الشرق كانت بتلف مصر والعالم العربى تجمع أموال من أجل المجهودات الحربية واحنا المصريين حتى اللحظة دى مش فى حالة حرب معلنة ولكننا كشعب مذبوحين.

وأردفت: “كنت احترمنا احنا كمان واحترم اخواتنا اللى احنا مذبوحين علشانهم وكنت هحترم حضرتك جدا وأحترم اختيارك لو كنت حضرتك عملت شغلك وسكت احتراما لكل شىء ولكل المكلموين والتوقيت يا فندم مهم لأن فيه توقيت بيبقى قاتل ومش بس غير مناسب ولكن سبة وجرح غائر وما هو أكثر فداحة”.

وأضافت معتزة عبد الصبور: أنا كنت طول الوقت ملتمسة شيء من العذر أن دى توقيتات عمل قد يكون صعب تغييرها ولكن طبعا مش مستحيل وكان كل عشمى ان حضرتك لما تمسك الميكرفون علشان تقول اى حاجة، تطلب طلب بسيط من جمهورك هناك إللى أنا عارفة حجم شعبيتك عندهم وهو التبرع من أجل غزة والضغط من أجل وقف إطلاق النار وده كان يكفى تماما وبالمناسبة اخواتنا فى غزة النهاردة وصل بيهم الجوع أنهم بيلفوا على البيوت يشحتوا لو حد عنده أى شىء زيادة للأكل للصغار اللى فعليا بيموتوا وأجهزة جسمهم بتقفل من الجوع"

واختتمت “والمتوقع أن كل الصغار اللى أقل من خمس سنوات والعجائز هيموتوا من ال dehydration العطش والجوع لأن أجهزة جسمهم لن تتحمل ده.. ده لو مماتوش قبلها بالقصف الجوى.. قلت احط المعلومة التافهة دى مع الأستاذ التريند يمكن تلفت نظر اى حد”

عمر حسن يوسف يفتح النار على بيومي فؤاد

كما وجه الفنان الشاب عمر حسن يوسف رسالة عنيفة غير مباشرة لبيومي فؤاد وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة في موسم الرياض.

وقال عمر حسن يوسف:" فن إيه اللي بتقدمه، ده انت عامل بتاع ١٠٠ فيلم هابط واخرهم الـ طلعت عملته على المسرح