انتداب الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة مسنة قتلها عامل وزوجته بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة مسنة قتلها عامل وزوجته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاه والتحفظ على المتهمين.

مقتل مسنه تلقى قسم شرطة شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بلاغا بالعثور على جثة مسنة، بمسكنها بدائرة القسم وسرقة قرطها الذهبى.و بالفحص أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عامل وزوجته، مقيمان بالعقار سكن المجنى عليها).وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة حيث قام العامل بالدلوف إلى مسكن المجنى عليها وخنقها حتى فارقت الحياة وإستولى على قرطها الذهبى الذى كانت ترتديه ولاذ بالهرب، وطلب من زوجته التصرف فى القرط الذهبى بالبيع لـ (عامل بمحل ذهب "حسن النية").

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وأرشد عن (جزء من المبلغ المالى) المتحصل عليه، وإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية، وأرشد عميلهما حسن النية عن القرط الذهبى المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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