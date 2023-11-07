طريقة عمل الجاتوه شاتوه بالكراميل، مميز ومذاقه لا يقاوم

طريقة عمل الجاتوه شاتوه، الجاتوه شاتوه من الحلوى اللذيذة التى تقدم عادة فى المنزل ولها مذاق مميز يعشقه الكبار والصغار.

وطريقة عمل الجاتوه شاتوه، سهلة وبسيطة وهى تشبه طريقة الكيك العادى ولكن مع بعض الاختلافات التى تجعله مثل الجاتوه الجاهز، ويقدم بنكهات مختلفة.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل الجاتوه شاتوه.

مكونات عمل الجاتوه شاتوه:-

2 كوب دقيق

4 بيضات

ربع كوب صوص كراميل

كيس فانيليا

كوب زيت

كوب لبن حليب

ملعقة وربع بيكينج بودر

كوب ونصف سكر

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طريقة عمل الجاتوه شاتوه:-

نحضر جميع المكونات بنفس المقادير المذكورة على أن تكون بدرجة حرارة الغرفة لضمان نجاح الكيك.

ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.

نحضر صينية الفرن وندهنها زبد ونعفرها بالدقيق ونتركها جانبا.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الزيت واللبن والكراميل ونخفق جيدا حتى يتجانسوا معا.

ثم نضيف السكر تدريجيا حتى يذوب تماما.

ثم نأخذ كوب من الخليط ونتركه جانبا.

ثم نضيف البيض والفانيليا إلى باقى الخليط فى الخلاط الكهربائي ونضرب جيدا حتى يتجانسوا معا.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق المنخول والبيكينح بودر ونخلطهم معا

ثم نضيف لهم خليط البيض والكراميل الموجود بالخلاط، تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالي من أي تكتلات من الدقيق.

ثم نضيف لهم خليط البيض والكراميل الموجود بالخلاط، تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالي من أي تكتلات من الدقيق. ثم نحضر الصينية التى جهزناها فى البداية ونصب بها خليط الكيك.

وندخل الصينية الفرن الساخن لمدة نصف ساعة، مع مراعاة عدم فتح الفرن نهائيا طوال هذه الفترة.

ثم نخرجها من الفرن ونتأكد من تمام نضجها من خلال اختبار السكين حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.

وبعد تمام النضج نخرج الكيك ونتركه يبرد تماما.

ثم تحدث به فتحات بالخلة ونصب فوقه خليط الزيت والكراميل الذى حضرناه فى البداية ويجب توزيعه جيدا، ثم نزينها بصوص الكراميل.

ثم نقطع الكيك ويقدم بعدها باردا.

طريقة عمل الجاتوه شاتوه بالكراميل، فيتو

ولعمل صوص الكراميل

مكونات عمل الكراميل:-

2 كوب سكر

2 ملعقة كبيرة زبد

2 ملعقة كبيرة نشاء

كوب ماء

طريقة عمل الكراميل:-

نحضر حلة ونضعها على النار ونضيف لها السكر بدون تقليب.

ننتظر حتى يبدأ لون السكر يتغير ويتحول إلى اللون البنى.

ثم نتركه قليلا حتى يذوب تماما.

ثم نضيف الزبدة للسكر ونقلب جيدا.

ثم نذوب النشاء فى الماء جيدا ونضيفهم إلى خليط السكر والزبد.

ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

ثم نرفعه من على النار ونحفظه فى زجاجة معقمة ومحكمة الغلق.

ويكون جاهز للاستخدام.