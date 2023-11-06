طريقة عمل الجاتوه شاتوه، أحلى وأوفر من الجاهز

طريقة عمل الجاتوه شاتوه، الجاتوه شاتوه من أنواع الكيك الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون لأنه هش وجوسى والصوص به غنى.

وطريقة عمل الجاتوه شاتوه، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهو بديل عن الجاتوه الجاهز، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره في المنزل، وبنكهات مختلفة حسب الرغبة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الجاتوه شاتوه، أحلى من الجاتوه الجاهز واوفر.

مكونات عمل الجاتوه شاتوه:-

2 كوب دقيق

كوب زيت

كوب لبن حليب

ربع كوب كاكاو خام

2 كوب سكر

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3 بيضات

كيس فانيليا

ملعقة وربع بيكينج بودر

طريقة عمل الجاتوه شاتوه، فيتو

طريقة عمل الجاتوه شاتوه:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الزيت واللبن ونخفق جيدا حتى يتجانسوا معا.

ثم نضيف السكر تدريجيا حتى يذوب تماما.

ثم نضيف الماماو ونضرب جيدا حتى نحصل على قوام متجانس وناعم.

نأخذ كوب من الخليط ونتركه جانبا.

ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.

ثم نضيف البيض والفانيليا إلى باقى الخليط فى الخلاط الكهربائي ونضرب جيدا حتى يتجانسوا معا.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق المنخول والبيكينح بودر ونخلطهم معا

ثم نضيف لهم خليط البيض والكاكاو الموجود بالخلاط، تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالي من أي تكتلات من الدقيق.

ثم نحضر صينية فرن وندهنها زبد ونعفرها بالدقيق، ثم نصب بها خليط الكيك.

وندخل الصينية الفرن الساخن لمدة نصف ساعة، مع مراعاة عدم فتح الفرن نهائيا طوال هذه الفترة.

ثم نخرجها من الفرن ونتأكد من تمام نضجها من خلال اختبار السكين حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.

وبعد تمام النضج نخرج الكيك ونتركه يبرد تماما.

ثم تحدث به فتحات بالخلة ونصب فوقه خليط الزيت والكاكاو الذى حضرناه فى البداية ويجب توزيعه جيدا.

ثم نقطع الكيك ويقدم بعدها باردا.

ويمكن استبدال الكاكاو واللبن بعصير البرتقال وبشر البرتقال ونكمل باقى الخطوات، وذلك لعمل شاتوه البرتقال، وأيضا يمكن الاكتفاء بالحليب فقط للحصول على شاتوه الفانيليا، وذلك حسب الرغبة حيث يمكن تقديم الكيك بالنكهات المختلفة.