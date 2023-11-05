محافظ الشرقية يتفقد النقطة الوسيطة ويُتابع نقل المخلفات إلى المدفن الصحي

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النقطة الوسيطة بالغار بمركز الزقازيق لمتابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة بمعرفة وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع رئاسة مركز الزقازيق وذلك لتخفيف الانبعاثات البيئية والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

تكليف الصناديلى باستمرار متابعة الفترة المسائية بالمجلس

كلف المحافظ المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق باستمرار متابعة أعمال وحدة التدخل السريع وتكثيف ورديات العمل الصباحية والمسائية على مدار اليوم لسرعة الإنتهاء من رفع تراكمات القمامة من النقطة الوسيطة بالغار والتي تشمل مناطق (الغار - العصلوجي - حي مبارك - شارع فاروق) ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة حفاظًا على الصحة العامة لأهالي القرية ولتخفيف الانبعاثات البيئية والحفاظ على صحة وسلامه المواطنين.

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خطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بوضع خطة للتخلص من المقالب العشوائية، ورفع ما بها من مخلفات بناء وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، والبدء في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة وخلق جو صحي لأبناء المحافظة.وقد رافق المحافظ المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق والأستاذ محمد صلاح مدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة.

رئاسة مركز ومدينة الحسينية

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ فى وقت سابق تابعت رئاسة مركز ومدينة الحسينية تنفيذ أعمال كشط الأسفلت القديم بشارع المحكمة تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024 بعد توصيل كافة المرافق والبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة لكوظ بنطاق حي ثان الزقازيق حيث يتم الانتهاء من تركيب ١٤ ألف متر بلاط إنترلوك بالشوارع الفرعية وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للرصف هذا العام.

رئاسة مرمز ومدينة منيا القمح تزرع اعمدة الانارة

ولتحسين مستوى الإنارة بمداخل الطرق. قامت رئاسة مركز ومدينه منيا القمح بإستكمال اعمال زرع أعمده الاناره العامه على الطريق الدائرى الجديد وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بالتنسيق مع الوحده المحلية بنبتيت بمتابعة أعمال صيانه أعمده الإنارة بالوحدة المحلية بنبتيت بمدخل القرية بدايه من مسجد الحاج أحمد حتى المدرسة الإعدادي.

تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية

قام الدكتور محافظ الشرقية فى وقت سابق بتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح بمدينة الزقازيق والتي تأتي تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها. وذلك في إطار متابعته المستمرة لأعمال التطوير والتجميل الجارية بشوارع المدينة حيث اطمأن محافظ الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية والتي تشمل وضع الفورمة وفرد الرمال تمهيدًا لتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المنطقة على مساحة مسطحة 13 ألف متر تقريبًا وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

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