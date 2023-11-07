وزير الأوقاف: كلما حاول القتلة تبييض وجوههم فضحهم الله في الدنيا قبل الآخرة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه كلما حاول القتلة تبييض وجوههم واجتهدوا فى تجنيد من يغسلون سمعتهم السيئة في القتل، وصنعوا جماعات إرهابية موالية لهم ليلبسوها وحدها ثيابهم الملطخة بالدماء فضحهم الله على رءوس الأشهاد في الدنيا قبل الآخرة.. أما آن للعملاء أن يستحوا من أنفسهم إن لم يستحوا من الله والخلق.

تعليق وزير الاوقاف على الأحداث في فلسطين



كما أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الاحتلال الإسرائيلي ومن يدعمونه ضربوا بكل القوانين الدولية ومراعاة الجوانب الإنسانية عرض الحائط بما يشكل خطرا كبيرا على الأمن والسلم الدولي، ويطرح تساؤلات كبيرة حول مصداقية النظام الدولي القائم الذي لا ينصف ضعيفا ولا مظلوما وهو ما يسهم بلا شك في دعم التطرف والكراهية والانتقام، ويشكل خطرا حقيقيا على الجميع بلا استثناء.

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وأضاف وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”:" نقول لكل حكماء العالم ومؤسساته الدولية: "أوقفوا آلة القتل قبل فوات الآوان ".

وشدد وزير الأوقاف على أن التصفية الجسدية للفلسطينيين في غزة والضفة جرأة غير مسبوقة على سفك الدماء.

وتابع: لا يمكن لمن لديه أدنى حس إنساني أن يحتمل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة جماعية فجة أما من يدعم هذا الاحتلال بأي لون من ألوان الدعم فهو شريك في جريمته.