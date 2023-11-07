بسبب أحداث غزة، طرق التعامل مع خوف الطفل من الموت

بسبب أحداث غزة، أصبح الكثير من الأطفال يفكرون في الموت، وأصبح الآباء والأمهات يبحثون عن طرق التعامل مع خوف الطفل من الموت، والذي أصبح يمثل أزمة كبيرة بالنسبة للكثير من الآباء والأمهات؛ خاصة مع ما يشاهدونه في كل مكان عن الحديث عن الأطفال التي تموت يوميا في غزة، والأطفال الذي حرموا من أمهاتهم وآبائهم وذويهم، من جراء القصف الاسرائيلي الذي لازال مستمرا.

إلا أن معظم الآباء والأمهات يقفون عاجزين أمام الطفل، لعدم قدرتهم على التحدث إلى طفل صغير عن الموت وحقيقته، ومساعدته حتى لا يخاف من الموت، أو عدم التفكير فيه، وما يفزع الأمهات بشكل أكبر، أن الكثير من الأطفال مع بدايات سن السابعة يبدأون في السؤال عن الموت بشكل متكرر، والبعض يعبر عن خوفه من الموت، أو خوفه من موت الأم أو الأب، وإمكانية حرمانه منهم، مما يصيب الآباء والأمهات بخوف وحيرة.

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ولكن أكدت الدكتورة عبلة ابراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن خوف الطفل الصغير من الموت أمرا طبيعيا، يصيب الأطفال في سن مبكرة، حيث يبدأ الطفل في فهم مفهوم الموت وعواقبه، وقد يمر به جميع الأطفال في مرحلة ما، وعادة ما يظهر هذا الخوف في عمر 3 أو 4 سنوات، وقد يستمر حتى سن البلوغ، ومع الوقت والدعم المناسب، يمكن للأطفال التغلب على هذا الخوف وفهم الموت بشكل أفضل.

وقد يكون الأمر قد انتشر هذه الأيام، مع ما يسمعونه الاطفال، وما يرونه من الحديث المستمر عن ضحايا غزة من الامهات والأطفال، فأصبحت فكرة الموت تطاردهم طوال الوقت.

أسباب خوف الطفل من الموت

وأوضحت الدكتورة عبلة؛ أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى خوف الطفل من الموت، منها:

التعرض لتجارب مؤلمة أو مرهقة، مثل وفاة أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء، أو تعرضه لحادث خطير، ولا يجب أن نغفل أحداث غزة التي تحدث على مسمع ومرأى جميع أطفالنا.

سماع قصص أو حكايات مخيفة عن الموت أو القبور.

الخوف من المجهول وعدم فهم معنى الموت.

وأضافت الدكتورة عبلة؛ أنه يمكن أن يظهر خوف الطفل من الموت في صور عديدة، ومنها:

الخوف من الظلام أو الأماكن الهادئة.

الخوف من الحيوانات المفترسة أو الحشرات.

الخوف من المرض أو الإصابة.

الخوف من أن يموت أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء.

الخوف من المجهول.

خوف الطفل من الموت

طرق التعامل مع خوف الطفل من الموت

وأشارت الدكتورة عبلة، إلى أنه عند ملاحظة أن الطفل يعاني من الخوف من الموت، فهناك بعض الأمور والسلوكيات، التي يمكنك القيام بها لمساعدته على التغلب على هذا الخوف، ومنها:

تحدث مع طفلك عن الموت بصدق وببساطة، واستخدم لغة مناسبة لعمره.

أخبر طفلك أن الموت أمر طبيعي يحدث لكل الناس، وأن الموت ليس شيئًا مخيفًا.

ساعد طفلك على فهم أن الموت ليس نهاية الحياة، وأن هناك حياة أخرى بعد الموت.

ساعد طفلك على الشعور بالأمان والطمأنينة، وذلك من خلال توفير البيئة الداعمة والمحببة له.

اقرأ لطفلك قصصًا أو كتبًا عن الموت بطريقة إيجابية.**

ساعد طفلك على تطوير مهاراته في حل المشكلات، وذلك حتى يتمكن من التعامل مع مخاوفه بشكل صحي.

إذا كان خوف طفلك من الموت شديدًا أو يؤثر على حياته اليومية، فقد يكون من الضروري استشارة طبيب نفسي أو معالج سلوكي.