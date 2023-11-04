السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تركيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل بسبب الحرب على غزة

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

استدعت تركيا سفيرها لدى إسرائيل شاكر أوزكان تورونلار، وذلك على خلفية استمرار التصعيد في قطاع غزة.

نتنياهو المسئول الأول عن الهجمات ضد قطاع غزة

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنه "تم استدعاء السفير التركي لدى إسرائيل إلى أنقرة للتشاور".
جدير بالذكر أن اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه "المسؤول الأول عن الهجمات ضد قطاع غزة".

نتنياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه

وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، إن "نتنياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال، لقد محوناه وألقيناه جانبًا"، مشيرا إلى أن قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض هذا الشهر ستضغط من أجل وقف إطلاق النار".

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غضب الشعب الإسرائيلي

وأضاف أن "نتنياهو شخص يثير غضب الشعب الإسرائيلي أيضا، وقد فقدَ دعم مواطنيه ويسعى لحشد دعم للمجازر عبر استخدام تعبيرات دينية"، مشددًا على ضرورة أن يسمع العالم صرخات الأطفال الفلسطينيين، ومد يد العون لهم.

انهيار النظام الصحي في غزة

وأكد أردوغان أن "إسرائيل تحاول التسبب عمدا في انهيار النظام الصحي في غزة بينما ترك المجتمع الدولي، المدنيين والمرضى والرضع في غزة للموت، متابعًا: "الاتحاد الأوروبي لعب دورًا غريبًا وغير متسق للغاية خلال هذه الفترة ولم يتبن مقاربة عادلة".

 

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غزة إسرائيل نتنياهو أردوغان

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