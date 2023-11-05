جنرال أمريكي يكشف أكبر خطأ ارتكبته إسرائيل في عملية طوفان الأقصى

طوفان الأقصى، كشف جنرال أمريكي كبير، عن خطأ جسيم ارتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية ال7 من شهر أكتوبر الماضي، والتي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

أخطاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية طوفان الأقصى

وجاء تعليق الجنرال الأمريكي ديفيد بتريوس في مكتبه في مانهاتن على أخر التطورات في العدوان الإسرائيلي على غزة.



وتجدر الإشارة إلى أن ديفيد بتريوس يحمل لقب أعظم قائد عسكري أمريكي في القرن الحادي والعشرين، أكد أن حجم الخطأ العسكري الفادح الذي أدى إلى مفاجأة إسرائيل الكاملة بهجوم كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس - في 7 أكتوبر وهو عدم التحرك سريعا.

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وأعرب الجنرال الأمريكي عن خيبة أمله لأن قادة الاحتلال لم يضعوا خطة واضحة للصباح التالي للحرب ضد المقاومة - مثلما لم يكن لدى الأميركيين استراتيجية خروج شاملة بعد الإطاحة بصدام حسين قبل عقدين من الزمن.

وحذر الجنرال الأمريكي في حديثه مما تقوم به إسرائيل من تلكؤ وعدم التعامل مع الأهداف الحقيقية وهي عناصر المقاومة.

ولا تقوم حكومة الاحتلال عبر طيرانها إلا بضرب وقتل المدنيين ولا تقوم بعمل شيء على الأرض.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنها نجحت في تدمير دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية توغل غرب القطاع ليصبح بذلك عدد ما تم تدميره اليوم 3 دبابات.

تدمير دبابات إسرائيلية بصواريخ الياسين

وأعلنت كتائب القسام، عن تدمير آليتين عسكريتين لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الهجوم على غزة.

واستخدمت كتائب القسام خلال المواجهات مع جيش الاحتلال قذائف الياسمين 105، في عملية تدمير الآليتين الإسرائيليتين تمت في منطقة الفراحين شرق خان يونس بقذائف "الياسين 105".

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت بلدة أبو ديس شرق القدس في قطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها: إن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة من محيط جامعة القدس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأصيب شابان، بشظايا الرصاص الحي، بعد استهداف قوات إسرائيلية مركبة كانا يستقلانها قرب جسر حلحول على مدخل الخليل الشمالي.

وقالت مصادر محلية وأمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية: إن قوات إسرائيلية أطلقت النار صوب مركبة أثناء مرورها من المكان، ما أدى لإصابة شابين بشظايا الرصاص الحي.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 47 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف 3 منازل في غزة ومخيم المغازي وسط القطاع.