السينمات تحقق إيرادات 375 ألف جنيها أمس الإثنين

مازالت صالات دور العرض السينمائي في مصر تحقق إيرادات جيدة من خلال الأفلام التي تعرض حاليا المتنوعة ما بين الأكشن والدراما والرومانسية، وتصدر فيلم فوي فوي فوي إيرادات شباك التذاكر امس الإثنين

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو إيرادات السينمات المصرية في شباك التذاكر أمس الإثنين.

1 حقق فيلم فوي فوي فوي 118 ألف جنيها

2 حقق فيلم وش في وش 69 ألف جنيها

3 وحقق فيلم العميل صفر 64 ألف جنيها

4 وجاء في المركز الرابع فيلم الخميس الجاي وحقق 63 ألف جنيه

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5 بينما حقق فيلم حسن المصري لأحمد حاتم 32 ألف جنيه

6 اما الفيلم الإستعراضي “سكر” فحقق 8 آلاف جنيه

7 وحقق فيلم بيت الروبي 9 آلاف جنيه

8 وحقق فيلم أولاد حريم كريم 5 ألاف جنيه

وحقق فيلم البعبع ألفي جنيه

وجاء إجمالي إيرادات الأفلام المعروض حاليا في دور العرض السينمائي 375 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الإثنين.

فيلم فوي فوي فوي

وفيلم فوي فوي فوي من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم كل من محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

الخميس اللي جاي

وفيلم الخميس الجاي من بطولة عمرو عبد الجليل ومي كساب وإسلام إبراهيم وحسام داغر ومحمود الليثي، وهو من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مرجان وعمرو شاهين ومحمد علي والفيلم من إخراج حسن صالح.

العميل صفر

وفيلم “العميل صفر” من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي. الفيلم فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

فيلم وش في وش

أما فيلم “وش في وش” بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.