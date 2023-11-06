الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

فيلم فوي فوي فوي يحقق 128 ألف جنيه أمس الأحد

فيلم فوي فوي فوي،فيتو
فيلم فوي فوي فوي،فيتو

يواصل فيلم فوي فوي فوي والذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج والفنانة نيللي كريم وعدد من النجوم، في تحقيق إيرادات جيدة في شباك التذاكر منذ عرضه في دور العرض السينمائي. 

إيرادات فوي فوي فوي 

وحقق فيلم فوي فوي فوي إيرادات 128 ألف جنيها في شباك التذاكر بصالات العرض أمس الأحد 

المخرج عمر هلال

وقال في تصريح خاص لـ"فيتو": بعد 5 أيام فقط فيلم ڨوي ڨوي ڨوي لاقى صدى وحبًّا كبيرًا جدًّا سواء في مصر أو أثناء العرض الخاص بالأمس في الرياض ثم نعلم أنه تم اختياره لينافس بالأوسكار ويمثل مصر، فأشعر وكأني في حلم الله أكبر والحمد لله على هذا التوفيق الكبير.

Advertisements

وتابع: “سعيد وفخور إني همثل بلدي في العالم، الواحد لما بتفرج على الأولمبياد أو كأس العالم أو بنشوف محمد صلاح بيمثل بلده إزاي بيكون نفسه يعمل أي حاجة لبلده والحمد لله إننا قدرنا نوصل للترشح ونتمنى الوصول للتصفيات”.

وعن الأزمة التي أثيرت خلال المؤتمرالصحفي الذي أُقيم بالعرض الخاص الأول للفيلم في مصر بينه وبين أحد الصحفيين والذي أخذ البعض أنه يهين ويسخر من الأسئلة التي وُجهت إليه.. قال “هلال” لــ “فيتو”: مبدئيًّا لا أجرؤ على السخرية أو الإهانة أو التقليل من أى رمز إعلامي وصحفي، ولا أجرؤ على التقليل من إي إنسان أنا مين أصلا لسه.

وأوضح: الصحفي الذي ارتبط اسمه بالأزمة دمه خفيف والتقينا لأول مرة أثناء دخولى على الريد كاربت وأجريت معه حوارًا مسجلًا بالفيديو بمفرده وكانت ردودي جيدة وهو يشهد بهذا وأنه طلب مني أن يتم حوار بينا مرة أخرى لن أمانع بلا شك.. ولكن سؤاله لي أثناء الندوة في الأصل كان كوميدي، فبدون حرق لنهاية الفيلم.. فهو كان يرى أن نهاية النصابين جيدة وهذا غير صحيح النهاية محزنة جدًا وهو ما حاولت أن أٌفهمه إياه بقولي نهاية لا اتمنها لي ولا لأصدقائي أو أهلي أو أحد.. لأن جميع من تأمروا فى الفيلم أو بمعنى دارج نصابين لاقوا مصائر كارثية.. وهذه رسالة الفيلم.

مختتمًا: كل التقدير والامتنان لجميع الوسائل الإعلامية والصحفية وكامل احترامي لجميع العاملين بها.

تفاصيل فيلم ڨوي ڨوي ڨوي

 والفيلم يدور في إطار من دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر. 

في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق، وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود، ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

ويأتي من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيلم فوي فوي فوي أبطال فيلم فوي فوي فوي العرض الخاص لفيلم فوي فوي فوي تفاصيل فيلم فوي فوي فوي محمد فراج

الأكثر قراءة

أحمد فتوح يلغي متابعة الزمالك وشيكابالا على انستجرام، وهذا رد فعل الأباتشي

تصرف مفاجئ من محمد سلام تجاه صورته القديمة مع بيومي فؤاد

اجتماع عاجل بين حسين لبيب وفريق الزمالك بعد عرض ثلاثي الأبيض للبيع

الأرصاد تحذر: رعد وبرق في هذه المناطق

حقيقة استبعاد بيومي فؤاد من مسلسل الكبير أوي 8

حماس تكشف حقيقة وجود أنفاق تحت أحد المستشفيات في قطاع غزة

دولة عربية ثانية تدعو لمحاكمة إسرائيل في الجنائية الدولية

10 صور ترصد تفاصيل المباحثات المصرية الجنوب سودانية بقصر الاتحادية (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، كيلو البوري يتراجع لـ 105 جنيهات في سوق العبور

سعر الدولار الأمريكي، حركة المؤشر العالمى اليوم الاثنين 6-11-2023

سعر جرام الذهب الآن، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار الفاكهة اليوم، تباين سعر البرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

صفعت ولكمت وعضت جنود الاحتلال وهي طفلة.. عهد التميمي أيقونة المقاومة الفلسطينية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التردد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟.. الإفتاء تجيب

تفسير حلم العجين في المنام وعلاقته بسداد الديون والرزق الكثير

دعاء إنجاب الولد، 25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

المزيد
الجريدة الرسمية