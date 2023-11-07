رسالة علاء مبارك للاحتلال تثير الغضب، والنشطاء يردون: أصبح عندي الآن بندقية

أطفال غزة، وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة قوية للاحتلال، بسبب المجازر الوحشية التي يرتكبها ضد الأطفال في غزة، واصفًا هذه المجازر بالوحشية، التي تترك صدمات وتداعيات نفسية سيئة، خاصة عند الأطفال.

رسالة قوية من علاء مبارك للاحتلال



وعن أطفال غزة، ومقاطع الفيديو التي تظهر ارتعاد أطفال غزة فزعًا من القصف الإسرائيلي، تساءل علاء مبارك عن استمرار الصمت الدولي تجاه ما يحدث في غزة، والذي وصفه بـ"المخزي"، أمام جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والتهجير القصري ضد المدنيين العُزل في غزة.

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الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أطفال غزة، فيتو



وكتب علاء مبارك، عن مشهد ارتعاد أطفال غزة فزعًا، بسبب مجازر الاحتلال الوحشية، تغريدة عبر منصة "إكس" فقال: "مشهد يحمل كثيرا من المعانى!… بجانب كل ما تم قتلهم من أطفال وأسرهم نتيجة مجازر قوات الاحتلال الوحشية تترك هذه المذابح صدمات وتداعيات نفسية شديدة وعميقة خاصة عند أطفال غزة لرؤيتهم كل هذا الدمار حولهم فمنهم من فقدوا آباءهم وأمهاتهم وأخواتهم ومنازلهم، ولشعورهم بالخوف المستمر فى ظل نقص متطلبات الحياة من مياه نظيفة وغذاء إلخ"

الصمت الدولي أمام جرائم الاحتلال واستهداف الأطفال



وتساءل علاء مبارك عن استمرار الصمت الدولي حيال ما يحدث في غزة فقال: "إلى متى يستمر هذا الصمت الدولي المخزي أمام هذه الجرائم وأمام معدلات غير مسبوقة لعدد الشهداء الأطفال! نحن أمام قوات احتلال ترتكب جرائم حرب وعملية تهجير قصري ضد مدنيين عزل تحت أكذوبة حق الدفاع عن النفس، كيان ينتهك كل القوانين الإنسانية والدولية."

مشهد يحمل كثير من المعانى ! ….بجانب كل ما تم قتلهم من أطفال وأسرهم نتيجة مجازر قوات الاحتلال الوحشية تترك هذه المذابح صدمات وتداعيات نفسية شديدة وعميقة خاصة عند أطفال غزة لرؤيتهم كل هذا الدمار حوّلهم فمنهم من فقدوا آبائهم وأمهاتهم وأخواتهم ومنازلهم ولشعورهم بالخوف المستمر… pic.twitter.com/446WG0PGVx — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 6, 2023



وأثارت تغريدة علاء مبارك،عن ارتعاد وفزع أطفال غزة، شجون بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذي عبروا عن غضبهم تجاه ما يحدث في غزة، بنشر قصيد نزار قباني عن فلسطين التي تقول كلماتها: "أصبح عندي الآن بندقيه.. إلى فلسطين خذوني معكم"

غضب النشطاء وقصيدة نزار قباني



فقال ناصر بشير "أصبح عندي الأن بندقيه.. إلى فلسطين خذوني معكم.. إلى ربى حزينه كوجه المجدليه.. إلى القباب الخضر والحجارة النبيه.. عشرين عامًا وأنا ابحث.. عن أرضِ وعن هويه.. ابحث عن بيتي الذي هناك.. عن وطني المحاط بالأسلاك.. ابحث عن طفولتي.. وعن رفاق حارتي.. عن كتبي.. عن صوري.. عن كل ركن دافئ وكل مزهريه.. إلى فلسطين خذوني معكم.. يا أيها الرجال.. أريد أن أعيش أو أموت كالرجال.. أصبح عندي الأن بندقيه.. قولوا.. لمن يسال عن قضيتي بارودتي.. صارت هي القضيه"

ورد شريف أنور قائلًا: "٧٥ عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية.... في النهاية بإذن الله تعالى سوف احرر ارضى واحصل على هويتي"

الرعب يسيطر على أطفال غزة، فيتو

وقال أحمد يحيي: "علموا أولادكم أن ارضنا محتلة، وأن تحرير الاقصي عقيدة ودين هو أول قبلة للمسلمين، وأن الكيان المحتل عدو، وأن المقاومة شرف، وأن مساعدة أهلنا ولو حتى بالدعاء واجب علينا!"

ارتفاع شهداء غزة من الأطفال لأكثر من 4 آلاف



الجدير بالذكر أن وزارة الصحة في غزة أكدت ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10 آلاف و22 شهيدًا، بينهم 4104 أطفال، و2641 امرأة.

رعب أطفال غزة من المجازر الإسرائيلية، فيتو



ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى وقف إطلاق النار،وحذر من أن القطاع هو بصدد التحوّل إلى "مقبرة للأطفال".