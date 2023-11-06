بيراميدز يسابق الزمن لتجهيز رباعي الفريق استعدادا للزمالك

مباراة الزمالك وبيراميدز، يسابق الجهاز الطبي لنادي بيراميدز الزمن لتجهيز رباعي الفريق المصاب للحاق بلقاء الزمالك القادم بكأس مصر المقرر لها الأربعاء المقبل.

ويبذل الجهاز الطبي لنادي بيراميدز بقيادة الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز، مجهودا كبيرا لتجهيز الرباعي فخري لاكاي ومحمد الشيبي ومهند لاشين وإبراهيم عادل.

وغاب الثلاثي لاكاي والشيبي ولا شين عن مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية في الدوري الممتاز.

ويعاني المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي من شد في عضلة الفخذ وخضع لبرنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية.

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أما المغربي محمد الشيبي فتعرض لكدمة بسيطة خلال التدريبات الأخيرة وفضل الجهاز استبعاده من لقاء سيراميكا وخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمباراة المقبلة، خوفا من تعرضه للإجهاد في ظل ضغط اللقاءات المتتالي.

أما مهند لاشين لاعب الوسط فيعاني من شد هو الآخر في العضلة الخلفية وخضع لبرنامج تأهيلي ليكون جاهزا للمواجهات المقبلة

ويعاني إبراهيم عادل مهاجم الفريق وقائد المنتخب الأولمبي بإصابة في الكاحل وتم وضع قدمه في الجبس مباشرة أثبتت سلامة وضعية الكسر الذي أصيب به في الكاحل خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.

ويفتقد بيراميدز ايضا للثنائي المصاب محمد رضا بوبو وإسلام عيسي.

وجه البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز حديثا شديد اللهجة للاعبي فريقه ببداية استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك المقبلة بكأس مصر.

وطالب باتشيكو لاعبيه طي صفحة الهزيمة من سيراميكا كليوباترا والتركيز فقط بالمواجهة المرتقبة أمام الزمالك لاسيما انه لقاء بطولة ومصيري لا يتحمل أي نتيجة بخلاف الفوز.

كما حذر باتشيكو لاعبي بيراميدز من نشوة لاعبي الزمالك الذين لا يملكون بديلا عن الفوز بعد تولي جهاز فني جديد للفريق الأبيض وهو ما يصعب من مهمتهم بتلك المباراة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة 7 مساء الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

وحصل اتحاد الكرة على موافقة الجهات الأمنية لحضور 6 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023.

فاخري لاكاي

سيراميكا كليوباترا يفوز علي بيراميدز

وحقق فريق سيراميكا فوزا غاليا علي نظيره بيراميدز بهدفين دون رد بلقاء الفريقين على استاد المقاولون العرب، في إطار لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف الفوز لفريق سيراميكا أحمد قندوسي في الدقيقة 21 ومحمد شكري في الدقيقة 92.

وتعد تلك الهزيمة الأولى لبيراميدز بالدوري حتى الآن.

ترتيب بيراميدز في الدوري



وظل فريق بيراميدز علي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقاط جمعها من خوض 6 مباريات بتحقيق 4 انتصارات وتعادل وهزيمة وحيدة سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

الدوري المصري، اختارت رابطة الأندية المحترفة محمد بسام، حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، رجل مباراة الفريق، أمام بيراميدز ببطولة الدوري الممتاز.