نيكولاس جاكسون يقود تشيلسي لسحق توتنهام برباعية في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، سقط فريق توتنهام أمام ضيفه تشيلسي بأربعة مقابل هدف، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على ملعب توتنهام في قمة منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أهداف مباراة تشيلسي وتوتنهام

سجل هدف توتنهام اللاعب ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 6، بينما تعادل لـ تشيلسي اللاعب كول بالمير من ضربة جزاء في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني خطف اللاعب نيكولاس جاكسون هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة 75، قبل أن يعزز نفس اللاعب تقدم تشيلسي بالهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 90 و93 من عمر اللقاء.

Advertisements

الهزيمة هي الأولى لتوتنهام في الدوري الانجليزي في الموسم الحالي.

وشهد الشوط الأول طرد اللاعب روميرو في الدقيقة 33، كما تم إلغاء 3 أهداف في اللقاء عن طريق الفار بواقع هدفين لـ تشيلسي وهدف لـ توتنهام.

وشهد الشوط الأول طرد اللاعب روميرو في الدقيقة 33، كما تم إلغاء 3 أهداف في اللقاء عن طريق الفار بواقع هدفين لـ تشيلسي وهدف لـ توتنهام.

شهد الشوط الثاني ضغط هجومي مكثف من جانب لاعبي تشيلسي لخطف هدف الفوز، مستغلًّا النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض، وهو ما تحقق في الدقيقة 75 عن طريق نيكولاس جاكسون، ثم أحرز نفس اللاعب الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 90 و93 من عمر اللقاء

وكان بوكيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي وأنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام، أعلنا تشكيل فريقهما للمباراة التي تجمعهما في قمة منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

تشكيل توتنهام

في حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، أودوجي.

خط الوسط: يفيس بيسوما، بيبي ماتر سار، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون، جونسون.

حالتي طرد في مباراة توتنهام وتشيلسي، فيتو

تشكيل تشيلسي

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل، جيمس.

في خط الوسط: كونو كالاجير، مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز.

في خط الهجوم: كول بالمر، نيكولاس جاكسون، رحيم ستيرلينج.

نتائج الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي

فوز توتنهام على كريستال بالاس 2-1

فوز برينتفورد على تشيلسي 2-0

فوز أرسنال على شيفيلد يونايتد 5-0

فوز بورنموث على بيرنلي 2-1

تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد 2-2

فوز إيفرتون على وست هام 1-0

تعادل برايتون وفولهام 1-1

فوز ليفربول على نوتنجهام 3-0

فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 3-0

تغريم مدرب تشيلسي

من ناحية أخرى قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم خيسوس بيريز، مساعد ماوريسيو بوكيتينو في تشيلسي 4 آلاف جنيه إسترليني، كما سيغيب عن مباراة البلوز أمام توتنهام، بسبب سلوك غير مناسب في لقاء برينتفورد. تغريم مدرب تشيلسي 4 آلاف جنيه إسترليني.

وتم طرد بيريز في المباراة التي خسرها البلوز أمام برينتفورد بهدفين نظيفين السبت الماضي، وأكد الاتحاد الإنجليزي، العقوبة.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيان، أن خيسوس بيريز أقر بسلوكه، وتقبل العقوبة.



وقال بوكيتينو إن مساعده يستحق الغرامة لأنه "خالف القواعد"، عندما دخل المنطقة الفنية لبرينتفورد، من أجل استئناف اللعب بسرعة.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "أعتذر لفريق برينتفورد وجهازه الفني، أعلم أن خيسوس وقع في خطأ، وكان يريد تحقيق الفوز ومساعدة الفريق وإحضار الكرة للعب بسرعة".

ونوه "أحب هذا النوع من السلوك، لكن لا يجب نسيان أن هناك قاعدة جديدة، وفي حال دخولك منطقته الفنية، سيطردونك".