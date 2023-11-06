الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة تشيلسى وتوتنهام

ترتيب الدوري الانجليزي
ترتيب الدوري الانجليزي قبل قمة تشيلسى وتوتنهام, فيتو

ترتيب الدوري الانجليزي، يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره فريق توتنهام هوتسبير في قمة منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج. 

ترتيب الدوري الانجليزي قبل قمة تشيلسي وتوتنهام 

1- مانشستر سيتي  27 نقطة
2- توتنهام هوتسبير 26 نقطة
3- ليفربول 24 نقطة
4- آرسنال 24 نقطة
5- أستون فيلا 22 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة
7- برايتون 18 نقطة
8- مانشستر يونايتد 18 نقطة
9- برينتفورد 16 نقطة
10- كريستال بالاس 15 نقطة
11- وست هام يونايتد 14 نقطة
12- نوتينغهام فورست 13 نقطة
13- تشيلسي 12 نقطة
14- وولفرهامبتون 12 نقطة
15- فولهام 12 نقطة
16- إيفرتون 11 نقطة
17- لوتون تاون 6 نقاط
18- بورنموث 6 نقاط
19- بيرنلي 4 نقاط
20- شيفيلد يونايتد 4 نقاط
 

Advertisements

جدول ترتيب الدوري الانجليزي 

موعد مباراة تشيلسى وتوتنهام

وتقام مباراة توتنهام وتشيلسي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، على ستاد توتنهام.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام

 

وتذاع مباراة  توتنهام وتشيلسي، عبر قناة  bein sport Hd 1 الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج الجولة العاشرة للدوري الانجليزي 

فوز توتنهام على كريستال بالاس  2-1

فوز برينتفورد على تشيلسي 2-0

فوز أرسنال على شيفيلد يونايتد 5-0

فوز بورنموث على بيرنلي 2-1

تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد 2-2

فوز إيفرتون على وست هام 1-0

تعادل برايتون وفولهام 1-1

فوز ليفربول على نوتنجهام 3-0

فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 3-0 

تغريم مدرب تشيلسي
 

من ناحية أخرى قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم خيسوس بيريز، مساعد ماوريسيو بوكيتينو في تشيلسي 4 آلاف جنيه إسترليني، كما سيغيب عن مباراة البلوز أمام توتنهام، بسبب سلوك غير مناسب في لقاء برينتفورد. تغريم مدرب تشيلسي 4 آلاف جنيه إسترليني.

وتم طرد بيريز في المباراة التي خسرها البلوز أمام برينتفورد بهدفين نظيفين السبت الماضي، وأكد الاتحاد الإنجليزي، العقوبة.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيان، أن خيسوس بيريز أقر بسلوكه، وتقبل العقوبة.


وقال بوكيتينو إن مساعده يستحق الغرامة لأنه "خالف القواعد"، عندما دخل المنطقة الفنية لبرينتفورد، من أجل استئناف اللعب بسرعة.

وأضاف المدرب الأرجنتيني "اعتذر لفريق برينتفورد وجهازه الفني، أعلم أن خيسوس وقع في خطأ، وكان يريد تحقيق الفوز ومساعدة الفريق وإحضار الكرة للعب بسرعة".

ونوه "أحب هذا النوع من السلوك، لكن لا يجب نسيان أن هناك قاعدة جديدة، وفي حال دخولك منطقته الفنية، سيطردونك".

توتنهام يفوز 2-1 على كريستال بالاس ويغرد في صدارة الدوري الإنجليزي

أسطورة ليفربول: الفريق ليس جاهزا للفوز بالدوري الإنجليزي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

ترتيب الدوري الإنجليزي تشيلسي توتنهام الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج الدوري الانجليزي موعد مباراة تشيلسى وتوتنهام

مواد متعلقة

أسطورة ليفربول: الفريق ليس جاهزا للفوز بالدوري الإنجليزي

دياز يحرز هدف التعادل لفريق ليفربول أمام لوتون تاون

توتنهام يفوز 2-1 على كريستال بالاس ويغرد في صدارة الدوري الإنجليزي

توتنهام يتعادل سلبيا أمام كريستال بالاس في الشوط الأول

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن وجود عجز في المخزون الاستراتيجي للسلع

آخر تطورات أزمة أحمد فتوح مع الزمالك بعد عرضه للبيع

وفاة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح

إسرائيل تضرب نفسها، فشل القبة الحديدية يثير السخرية، ونشطاء: "القبة الحديدية لذيذة وطرية"

فيتوريا يستقر على ضم 7 لاعبين من الأهلي استعدادا لجيبوتي وسيراليون

الأهلي، قرار جديد من كولر تجاه موديست (فيديو)

في كمين محكم، كتائب القسام تدمر 4 مدرعات إسرائيلية وتقتل 20 جنديا (فيديو)

خبير يكشف أسباب فشل منظومة التسليح الإسرائيلية أمام المقاومة الفلسطينية

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 6-11-2023 في مصر

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 6-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين

ارتفاع أسعار السكر اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المسدس في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل ومساعدة المحتاجين

الإفتاء توضح كيف حث الشرع الشريف على الصبر على البلاء وإن طال وقته

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية