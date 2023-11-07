أفضل علاج للبرد بالأعشاب الطبيعية والأطعمة

أفضل علاج للبرد، دائما يكون من الطبيعة، سواء من خلال استخدام الوصفات والأعشاب الطبيعية، أو من خلال التركيز على تناول بعض الأطعمة والمشروبات الطازجة، التي تحتوي على مواد مغذية من فيتامينات ومعادن، ومضادات أكسدة تحمي خلايا الجسم من التلف.

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من الأعشاب الطبيعية، التي لها مفعول السحر في علاج البرد وأعراضه المزعجة.

نصائح اتبعها عند الإصابة بالبرد

ولكن أشارت أخصائية التغذية العلاجية، أنه في البداية، لابد من اتباع النصائح التالية، عند الإصابة بنزلات البرد:

Advertisements

الراحة

يحتاج الجسم إلى الراحة للتعافي من البرد. لذلك، من المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم، وتجنب بذل مجهود بدني شاق.

الإكثار من السوائل

تساعد السوائل على تخفيف الاحتقان ومنع الجفاف، والتي تعد من أسوأ أعراض نزلات البرد، لذلك، من المهم شرب الكثير من الماء، أو العصير، أو الحساء.

الغرغرة بالماء الدافئ والملح

يمكن أن تساعد الغرغرة بالماء الدافئ والملح في تخفيف التهاب الحلق.

استخدام حمام البخار

يمكن أن يساعد حمام البخار في تخفيف الاحتقان وسيلان الأنف.

استخدام مرطب الهواء

يمكن أن يساعد مرطب الهواء في ترطيب الهواء، مما قد يساعد في تخفيف الاحتقان وسيلان الأنف.

أفضل علاج للبرد بالأعشاب

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية أنه لا يوجد علاج سحري للبرد من الأعشاب، ولكن هناك بعض الأعشاب التي قد تساعد في تخفيف أعراض البرد، مثل:

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وقد يساعد في تخفيف التهاب الحلق والسعال.

النعناع:

يحتوي النعناع على خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، وقد يساعد في تخفيف احتقان الأنف والصدر.

الليمون

يحتوي الليمون على فيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة يساعد في تقوية جهاز المناعة.

البابونج

يحتوي البابونج على خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، وقد يساعد في تخفيف التهاب الحلق والسعال.

الزعتر

يحتوي الزعتر على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، وقد يساعد في تخفيف التهاب الحلق والسعال.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة العدوى.

وفيما يلي بعض الوصفات الشعبية للبرد من الأعشاب:

شاي الزنجبيل

يُغلى مقدار 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور في كوب من الماء لمدة 5 دقائق، ثم يُصفى ويُشرب.

شاي النعناع

يُغلى مقدار 1 ملعقة صغيرة من النعناع المجفف في كوب من الماء لمدة 5 دقائق، ثم يُصفى ويُشرب.

عصير الليمون الدافئ مع العسل

يُخلط عصير نصف ليمونة مع ملعقة كبيرة من العسل في كوب من الماء الدافئ، ويُشرب.

شاي البابونج

يُغلى مقدار 1 ملعقة صغيرة من البابونج المجفف في كوب من الماء لمدة 5 دقائق، ثم يُصفى ويُشرب.

شراب الزعتر

يُغلى مقدار 1 ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف في كوب من الماء لمدة 5 دقائق، ثم يُصفى ويُضاف إليه العسل حسب الرغبة.

اعشاب لعلاج التهاب الحلق

أطعمة ومشروبات لعلاج البرد

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعد في علاج نزلات البرد، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

حساء الدجاج

حساء الدجاج هو علاج منزلي شائع لنزلات البرد لأنه يحتوي على مكونات مضادة للالتهابات، مثل الليمون والريحان والزعتر. كما أنه يساعد في ترطيب الجسم وتخفيف التهاب الحلق.

الفواكه والخضراوات الطازجة

الفواكه والخضراوات الطازجة غنية بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة. ومن أفضل الفواكه والخضروات لنزلات البرد:

الفواكه الحمضية، مثل البرتقال والجريب فروت والليمون، لأنها غنية بفيتامين Cالذي يساعد على مكافحة العدوى.

الخضروات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط والكرنب، لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف.

الفلفل الأحمر، لأنه غني بفيتامين Cومضادات الأكسدة.

الأسماك الزيتية

الأسماك الزيتية، مثل السلمون والتونة، غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على تقليل الالتهاب وتعزيز جهاز المناعة.

اللبن

الحليب واللبن الزبادي غنيان بالبروتين والكالسيوم، وكلاهما ضروريان لصحة الجهاز المناعي. كما أنهما يساعدان في ترطيب الجسم.

الثوم

يحتوي الثوم على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض البرد، مثل التهاب الحلق والسعال. يمكن تناول الثوم الطازج، أو كمشروب، أو في شكل مكمل غذائي.