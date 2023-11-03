مع تقلبات الطقس التى تشهدها حاليا تنتشر نزلات البرد والأنفلونزا بين الكبار والصغار، نتيجة ضعف المناعة التى تتسبب فيها تقلبات الطقس.

وبسبب نزلات البرد يعانى الأطفال من أعراض مزعجة قد تتطور فى حالة عدم الاهتمام بتقوية مناعة الصغار.

مشروب طبيعي يساعد فى علاج نزلات البرد عند الأطفال

ويقدم الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، مشروبا طبيعيا لتقوية مناعة الصغار وعلاج نزلات البرد والأنفلونزا وتخفيف الرشح والسعال.

المكونات:-

عصير ليمون

ملعقة كبيرة عسل نحل

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كوب ماء مغلى

الطريقة:-

نحضر كوب ونضع بها الماء المغلي ونضيف له العسل والليمون ونقلب جيدا.

يقدم المشروب للطفل دافئا.

ممنوع تقديم هذا المشروب على الريق وأيضا ممنوع عقب الدواء.

حيث يجب أن يتناول الطفل وجبة الفطور اولا ثم الأدوية ثم الانتظار ساعتين على الأقل.

يتم تقديم المشروب للطفل من 3 إلى 4 مرات على مدار اليوم وذلك يوميا لحين شفائه.

وبعد الشفاء يتم تقديم هذا المشروب لتقوية المناعة.

مشروب طبيعي يساعد فى علاج نزلات البرد عند الأطفال، فيتو

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض فى المدارس

للحفاظ على صحة الأطفال في المدرسة، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة.

ويجب التنوع بين الأكلات للأطفال، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.