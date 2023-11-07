طيران الاحتلال يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي
أفادت شبكة “قدس” الإخبارية بأن طيران الاحتلال دمر مسجد صلاح الدين الأيوبي شرق الزيتون جنوب غزة.
غارات في محيط المستشفى الإندونيسي
كما نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات في محيط المستشفى الإندونيسي.
وانتشرت أيضا قوات الاحتلال حول مسجد طوالبة قرب مخيم جنين.
طيران الاحتلال الحربي
واستهدف طيران الاحتلال الحربي مركز شرطة القرارة بصاروخين، وتوجد أنباء عن إصابات بين النازحين في المدرسة المجاورة.
كتيبة جنين
من جانبها، ردت كتيبة جنين باستهداف قوة لجيش الاحتلال وعدد من الآليات على شارع حيفا بصليات كثيفة من الرصاص.
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