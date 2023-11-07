الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

طيران الاحتلال يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أفادت شبكة “قدس” الإخبارية بأن طيران الاحتلال دمر مسجد صلاح الدين الأيوبي شرق الزيتون جنوب غزة.

غارات في محيط المستشفى الإندونيسي

كما نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات في محيط المستشفى الإندونيسي.

وانتشرت أيضا قوات الاحتلال حول مسجد طوالبة قرب مخيم جنين.

طيران الاحتلال الحربي 

واستهدف طيران الاحتلال الحربي مركز شرطة القرارة بصاروخين، وتوجد أنباء عن إصابات بين النازحين في المدرسة  المجاورة.

كتيبة جنين

من جانبها، ردت كتيبة جنين باستهداف قوة لجيش الاحتلال وعدد من الآليات على شارع حيفا بصليات كثيفة من الرصاص.

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الصحفيين تعقد اليوم مؤتمرها الثاني لتوثيق جرائم الاحتلال

لحظة تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية لجيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم طولكرم (فيديو)

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الاحتلال طوفان الأقصى جيش الاحتلال غزة

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