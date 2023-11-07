الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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سياسة

الصحفيين تعقد اليوم مؤتمرها الثاني لتوثيق جرائم الاحتلال

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

تنظم نقابة الصحفيين، ولجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيونى بالنقابة مؤتمرًا صحفيًا الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء حول جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى فى ذكرى مرور شهر على "طوفان الأقصى".

توثيق جرائم الحرب

 

ويتضمن المؤتمر عرضًا لنتائج توثيق اللجنة وجرائم الحرب، التى نفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى خلال شهر من العدوان، خاصة ضد الأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية والمستشفيات، وكذلك استهداف دور العبادة، وأماكن التراث الإنسانى.

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الأوضاع في غزة 


ويتضمن المؤتمر شهادات لزملاء فلسطينيين حول الأوضاع فى قطاع غزة، كما يتضمن عرضًا لفيديوهات توثق جرائم الاحتلال.


يقام المؤتمر فى قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع فى نقابة الصحفيين، ويتخلله إعلان تفاصيل قافلة الإغاثة الإنسانية، التى تنظمها نقابة الصحفيين بالتعاون مع مختلف الجهات.


وكانت لجنة توثيق جرائم الاحتلال قد عقدت مؤتمرها الأول يوم 16 أكتوبر 2023م، الذى خصص لفضح جرائم الإعلام الغربى، وانحيازه الصارخ ضد الشعب الفلسطينى.

 

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مؤتمر لتوثيق جرائم الاحتلال بنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين الصحفيين

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