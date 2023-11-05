الأحد 05 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

عمرو موسى يحذر من استخدام إسرائيل للأسلحة النووية ضد دول المنطقة

عمرو موسى الأمين
عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، فيتو

القنبلة النووية، قال عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق: "قمة الإجرام وعدم المسئولية أن يخرج وزير إسرائيلي ويهدد بضرب غزة بالقنبلة النووية، ومثل هذا الكلام يؤدي إلى كارثة كبرى على مستوى المنطقة، ولكن دأبت إسرائيل على أنها لا تمتلك أسلحة نووية وأن الجميع يظن ويشكك ولكن في النهاية هي تمتلكها بالفعل".

 

معركة نووية إسرائيلية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "الإسرائليين معندهمش مانع في أي معركة إنهم يستخدموا القنبلة النووية هنا علينا مسئولية بإخبار المجتمع الدولي بما صرح به الوزير الإسرائيلي وتهديده بضرب غزة القنبلة النووية، وهو ما يؤكد أن إسرائيل تعترف بامتلاكها أسلحة نووية لأول مرة بشكل رسمي".
 

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خطورة امتلاك إسرائيل الأسلحة النووية

ولفت: "ندعو المجتمع الدولي اتخاذ اللازم تجاه تل أبيب بشأن تصريح الوزير الإسرائيلي، لأن إسرائيل تهدد كل الجيران في المنطقة بالقنبلة النووية بشكل صريح".
 

 

اعتراف إسرائيل

وواصل: "هناك اعتراف بأن هناك اسلحة نووية في إسرائيل وأحد المسئولين يقترح استخدامها، وقد يقرر أي مسئول الان أو بعد عام استخدامها ضد غزة أو أي دولة من جيران تل أبيب".
 

تهديد بضرب غزة بالقنبلة النووية


وكان قد اعترف وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بامتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل وطالب بقصف غزة بالنووي.


وقال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، في تعليقه على  العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة: "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".


وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، عندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

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وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".


وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.

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