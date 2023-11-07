الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

مفاجآت في مسلسل صوت وصورة الحلقة 19، أبرزها قرار زواج سعاد وعبد الغني

صوت وصورة، فيتو
صوت وصورة، فيتو

مسلسل صوت وصورة، شهدت الحلقة 19 من مسلسل صوت وصورة مواجهة قوية بين نرمين ورضوى، حيث ذهبت الأخيرة إلى نرمين تطالب بحقها فتثور نجلاء في وجهها وتنتقل الثورة إلى ابنها الأصغر الذي يرفع السكين في وجه رضوى.

وتسعد نرمين بما حدث بين رضوى ونرمين حيث تقرر استغلاله لصالحها، بينما يكشف حازم لوالدته أنه كان مختفي خلال حلق عيد الميلاد لشراء منشطات وهو ما لا يمكن كشفه حتى لا يتم شطبه من اتحاد الملاكمة وينتهي حلمه، ولا تخبر نرمين بالأمر سوى ابن خالتها إيهاب.

بينما تتقارب رضوى ولطفي يتم الكشف عن أن أحد العاملات في مكتب الدكتور عصام الصياد هي من سربت الفيديوهات الفاضحة، بينما تقرر سعاد وعبد الغني الزواج، ويتقارب رانيا ووافي، وفي الأخير يذهب الضابط حسين إلى ماجدة ويحقق معها بصورة غير مباشرة ويذهب إيهاب إلى مكتب حسين ليخبره بأمر يخص حازم.

 

تفاصيل الحلقة ١٨ من مسلسل صوت وصورة

 كشفت يارا صديقة حازم في الحلقة ١٨ من مسلسل صوت وصورة في تحقيق مع الضابط حسين، أنها تشك أن حازم يخفي أمرًا جللًا، فقد اختفى فجأة يوم الحادث وبعد عودته جاء ببقعة من الدماء.

 

وخلال الحلقة ١٨ من مسلسل صوت وصورة يتم استدعاء حازم لأخذ أقواله، ويخفي مكان وجود في الوقت الذي اختفى فيه من عيد ميلاده صديقه، وعلم أن يارا قد بلغت عنه، وخلال الحلقة تتقارب كل من سعاد وعبد الغني الذي يشعر بالضيق من رضوى ويشك أنها على علاقة بلطفي، وتحرص نرمين وأبنائها على إنشاء حملة ضد رضوى على السوشيال ميديا مما يدفع رضوى للذهاب إلى نرمين.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

 وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

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