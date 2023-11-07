عرض فيلم نزوح ٩ نوفمبر على منصة شاهد

منصة شاهد، تعرض منصة شاهد يوم ٩ نوفمبر الجاري فيلم نزوج وهو بطولة نخبة من النجوم على رأسهم الفنانة كندة علوش.

فيلم نزوح

وهو فيلم يكون عرضه على منصة شاهد هو عرض أول وحصري، وتدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل، الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان‎، ومن بطولة كندة علوش، وسامر المصري، ونزار العاني، وهالة زين.

أعمال شاهد في شهر نوفمبر

وتقدم منصة شاهد خلال شهر نوفمبر مجموعة من الأعمال الناجحة والمتنوعة ما بين الدراما التليفزيونية والأفلام السينمائية والبرامج، ومن أبرز الأعمال التي سيتم عرضها على المنصة خلال شهر نوفمبر الجاري، مسلسل بطن الحوت وهو مسلسل مصري يكون عرضه على المنصة هو عرض أول وحصري، ومسلسل بطن الحوت يتكون من 15 حلقة ومن بطولة محمد فراج وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد وسماح أنور وعبد العزيز مخيون، من تأليف ومسلسل بطن الحوت إخراج أحمد فوزى.

كما تعرض المنصة مسلسل أحلام بنات وهو مسلسل مغربي يكون عرضه على منصة شاهد هو عرض أول وحصري، وتدور قصته حينما يجمع القدر ثلاث فتيات ذوات أحلام كبيرة، ثم يتشاركن السكن في بيت واحد، وعلى الرغم من مشاركة بعضهن البعض كل شيء؛ لكن لكل واحدة منهن صراعاتها وأسرارها الخاصة وحلمها الذي تحاول تحقيقه بطريقة مختلفة، المسلسل من إخراج محمد علي المجبود، ومن تأليف يحيى الفاندي وعدنان موحجة، وبطولة سلوى زرهان، وحنان الخضر، وعبد الله ديدان، وساندية تاج الدين، وناصر أقباب، وسلمى كمال.

وتعرض المنصة أيضًا Muhammad Ali the Greatest وهو فيلم وثائقي يكون عرضه على منصة شاهد هو عرض أول وحصري، وهو فيلم سيرة ذاتية يستكشف حياة أعظم رمز للملاكمة محمد علي، وذلك من خلال روايات المقربين منه ورؤى الخبراء، حيث يتعرف الجمهور على هذه الأسطورة التي لم يعرف طموحها حدودا.

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