القاهرة الإخبارية: وصول 24 شاحنة من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

أخبار غزة الآن، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، بوصول 24 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

ممارسات إبادة جماعية

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، إحراز تقدم بشأن التوصل إلى هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بحسب وكالة فرانس برس.

العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة في حصيلة غير نهائية ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

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هجوم هو الأقوى على مر التاريخ

وأوضحت أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200. وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.