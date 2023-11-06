الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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خارج الحدود

جماعة الحوثي تعلن إطلاق مجموعة مسيرات نحو أهداف حساسة بإسرائيل

الحوثيون، فيتو
الحوثيون، فيتو

أفادت وكالة «رويترز» الإخبارية، مساء اليوم الإثنين، بأن الحوثيين قالو إنهم أطلقوا مجموعة من المسيّرات خلال الساعات الماضية نحو أهداف حساسة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي.

بدورها، أعلنت القناة الـ 14 العبرية، اعتراض الدفاعات الجوية لـ جيش الاحتلال لطائرتين مسيرتين اخترقتا الأجواء في الجليل الأعلى.

 

إطلاق 30 صاروخًا من لبنان تجاه شمال إسرائيل

كذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، إطلاق 30 صاروخًا من لبنان باتجاه شمالي دولة الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال إن قواته ترد حاليا بالمدفعية على مصادر النيران.

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القسام تعلن قصف تل أبيب وتدمير 6 دبابات

بدورها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم الإثنين أنها دمرت سادس دبابة إسرائيلية في هجمة واحدة بقذيفة "الياسين 105".

كذلك أفادت كتائب القسام باستهدافها قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفتي "TBG".

ومنذ قليل، أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم الإثنين، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

 

حماس تتهم الاحتلال بالتكتم على خسائره البشرية والمادية في غزة

ومن جانبها، أكدت حركة حماس في بيان صدر عنها السبت أن الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة أثناء المعارك الدائرة في قطاع غزة، مشددة على أنه لم يحقق أي إنجاز عسكري بعد شهر من التصعيد.

وأضافت حركة حماس: "إسرائيل تتكتم على خسائرها البشرية والمادية".

وأوضحت حركة حماس أن غالبية المنشآت الصحفية والإعلامية في غزة تعرضت لقصف إسرائيلي، لافتة إلى أن الاحتلال استهدف 3 مستشفيات في غزة أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتل أبيب.

وتابعت حماس: "اتفقنا على إخراج الجرحى مقابل إجلاء الرعايا الأجانب عبر رفح، لكن إسرائيل لم تلتزم، ونستنكر العجز الدولي عن إنقاذ المستشفيات والجرحى في غزة".

قذائف الياسين كلمة السر، كتائب القسام تعلن تدمير سادس دبابة إسرائيلية في غزة

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