الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بيان صادم لمنظمة الأمم المتحدة: غزة تحولت إلى مقبرة للأطفال

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جوتيريش، فيتو
جوتيريش، فيتو
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غزة الآن، قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الإثنين: إن العالم لم يشهد أعداد ضحايا كالتي نشهدها الآن في غزة، مشددا على أن القطاع أصبح مقبرة للأطفال.

 

وأضاف: "المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لا تكفي الحاجة، لقد خصصنا أكثر من مليار دولار لدعم عمليات الإغاثة وتوفير المساعدات في قطاع غزة".

 

وشدد جوتيريش على أن صور المعاناة في غزة تفطر القلوب ويجب أن نتمسك بإنسانيتنا وعلينا ألا ننسى أهمية معالجة مخاطر امتداد الصراع إلى المنطقة، لافتا إلى أن الكارثة التي تتكشف تجعل الحاجة إلى وقف إنساني لإطلاق النار أكثر إلحاحا مع مرور كل ساعة.

 

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وتابع: "أشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني التي نشهدها وأكرر دعوتي لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، وأي طرف بأي صراع لا يمكن أن يكون فوق القانون الإنساني الدولي".

 

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف مصاب.

 

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، اليوم الإثنين، أن 10010 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 155، والجرحى إلى نحو 2250، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.    

 

قصف تل أبيب برشقة صاروخية

ومنذ قليل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

 

وأضافت كتائب القسام: "مجاهدونا يهاجمون قوات الاحتلال شمال غرب مدينة غزة ويدمرون 5 دبابات بقذائف الياسين 105، كما قصفنا تجمعًا للجنود قرب إيرز بقذائف الهاون".

 

إطلاق 30 صاروخًا من لبنان تجاه شمال إسرائيل

كذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، إطلاق 30 صاروخًا من لبنان باتجاه شمالي دولة الاحتلال.

 

وقال جيش الاحتلال: إن قواته ترد حاليا بالمدفعية على مصادر النيران.

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