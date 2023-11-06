وول ستريت جورنال: أمريكا تكثف ضغوطها على إسرائيل لتخفيف قصفها على غزة

أخبار غزة الآن، أكدت صحيفة وول ستريت جورنال، في نبأ عاجل منذ قليل أن الولايات المتحدة تكثف ضغوطها على إسرائيل لتخفيف قصفها علي قطاع غزة.



وكان أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قال منذ قليل إننا بحاجة إلى دخول مزيد من الغذاء والمياه والأدوية وبالطبع الوقود إلى غزة.



انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأضاف خلال كلمته منذ قليل: الكارثة التي تتكشف في غزة تجعل الحاجة إلى وقف إنساني لإطلاق النار أكثر إلحاحا مع مرور كل ساعة، متابعا: أشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني التي نشهدها.

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وتابع: علينا ألا ننسى أهمية معالجة مخاطر امتداد الصراع بين الفلسطينيين في غزة والإسرائيليين إلى المنطقة.

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وواصل: أنضم إلى أسرة الأمم المتحدة في الحداد على 89 من زملائنا في الأونروا قتلوا في غزة من بينهم فتاة اسمها مايا وكانت متفوقة وتعاني من شلل ولابد من إنهاء هذا الألم.

وقدرت وزارة الدفاع الأمريكية -البنتاجون- اليوم الاثنين عدد المدنيين الذين استشهدوا في غزة بالآلاف، لكنها لم تقدم رقما محددا.

البنتاجون يقر باستشهاد الآلاف في قطاع غزة

وقال البريجادير جنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاجون للصحفيين: "فيما يتعلق بالخسائر في صفوف المدنيين في غزة.. نعلم أن الأعداد بالآلاف".

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن اليوم الاثنين، أن ارتفاع حصيلة الضحايا فى غزة مسألة مقلقة، ويتم العمل عليها بشكل يومي مع الجانب الإسرائيلى لتجنب وقوع مزيد من الضحايا المدنيين، إضافة إلى العمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

تتوسع المساعدات إلى قطاع غزة

وقال وزير الخارجية الأمريكى قبيل مغادرته تركيا بعد زيارة التقى خلالها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وفقا لقناة "العربية"، أنه "خلال الأيام المقبلة سنرى نتائج المباحثات، وكيف يمكن أن تتوسع المساعدات لتصل لكل من يحتاجها ولضمان استمرار خروج الأجانب من غزة"، لافتا إلى أنه يتم العمل مع الدول حول كيفية إيجاد ظروف مواتية لسلام دائم، بالرغم من الاهتمام بالأحداث اليومية إلا أنه يتم التفكير فى أعقاب تلك الأزمة وما ستؤول إليه المنطقة.



قضايا المنطقة لضمان دخول المساعدات والهدنة الإنسانية



وأضاف أنه يجرى العمل بشكل يومى على قضايا المنطقة لضمان دخول المساعدات والهدنة الإنسانية والتقدم فى مسألة الرهائن، قائلا: "لا نركز على قطاع غزة فقط ولكن هناك قلق حول العنف الذى ينتشر فى الضفة الغربية ونعمل على احتواء تلك التطورات".



العلاقات التجارية بين البلدين والأزمة فى غزة



كما أوضح وزير الخارجية الأمريكى أن زيارته لتركيا تضمنت بحث العلاقات التجارية بين البلدين والأزمة فى غزة وجهود تقديم المساعدات الإنسانية وتجنب انتشار النزاع لمناطق أو دول أخرى فى المنطقة، والسعي إلى السلام الدائم بين إسرائيل وفلسطين، إلى جانب الدور الذى يمكن أن تقوم به كل دولة حتى لا ينتشر النزاع لدول أخرى.