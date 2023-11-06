الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الغرب يتنصل من مجازر الاحتلال، فلسطين تكشف اتفاق 18 وكالة أممية على طلب واحد

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو

أخبار غزة الآن، قال مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، إن هناك 18 وكالة أممية وقعت على بيان تطالب فيه بوقف الحرب على غزة.

 

وقف اطلاق النار

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من بروكسل لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب على الأمم المتحدة أن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وليس هدنة إنسانية فقط.

 

العدوان الإسرائيلي 

وأوضح أن هناك تغيرا في مواقف الدول من العدوان الإسرائيلي على غزة، فبعدما ذهب الرؤساء يتباكون لدى إسرائيل، مواقف دول مهمة في العالم بدأت تتغير، موقف فرنسا، وموقف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

 

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رفع علم كيان الاحتلال الإسرائيلي

ولفت إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية كانت قد رفعت العلم الإسرائيلي على المفوضية لمدة يومين، وسافرت إسرائيل مرتين، قدمت كل التضامن والتعاطف، لكنها بدأت تتراجع، تتحدث أنها لا تتحمل الصور القادمة من غزة، وأنه لا فرق بين طفل فلسطيني وطفل إسرائيلي.

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حماية المدنيين 

وأشار إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية طالبت إسرائيل بمحاولة حماية المدنيين وأنهم لا يقبلون العقاب الجماعي، تتحدث عن ممرات إنسانية، ولم لا يتم فتح ممر بحري عبر قبرص، ألمانيا أيضًا بدأت تخفف لهجتها ومواقفها، ولا يستخدمون مصطلح "لإسرائيل حق الدفاع عن النفس"، والذي منح إسرائيل ضوءًا أخضر للعدوان على غزة.

 

وقدرت وزارة الدفاع الأمريكية -البنتاجون- اليوم الإثنين عدد المدنيين الذين استشهدوا في غزة بالآلاف، لكنها لم تقدم رقما محددا.

 

البنتاجون يقر باستشهاد الآلاف في قطاع غزة

وقال البريجادير جنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاجون للصحفيين: "فيما يتعلق بالخسائر في صفوف المدنيين في غزة.. نعلم أن الأعداد بالآلاف".

 

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