خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الخميس آخر جلسات الأسبوع وأداء الأسواق الخليجية.



والبداية من الكويت



استهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الخميس باللون الأخضر بالتزامن مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند المستوى الحالي البالغ 5.50%.

حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.55% كما ارتفع العام 0.52% كما زاد المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 0.57% و0.41%.

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند المستوى الحالي البالغ 5.50% في اجتماعه أمس الأربعاء.

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وسجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بقيمة 2.27 مليون دينار وزعت على 7.85 مليون سهم، بتنفيذ 383 صفقة.



ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات بنحو 1.02% واستقرت 7 قطاعات.

وتصدر سهم ورقية ارتفاعات الأسهم البالغ عددها 33 سهم بواقع 8.97% بينما جاء ساحل على رأس تراجعات الأسهم البالغة 3 أسهم بنحو 2.13%، واستقر سعر 8 أسهم.

وتقدم سهم صناعات المرتفع 2.25% نشاط الكميات بحجم بلغ 2.02 مليون سهم وتصدر السيولة سهم بيتك بقيمة 1.33مليون دينار.



وفي المملكة العربية السعودية



ارتفع المؤشر بنسبة 0.95% وهي تقدر بـ 103 نقاط ليصل لمستوى 10917 بقيم تداول جاوزت 7 مليار ريال مع اقتراب المؤشر من نقطة مقاومة قوية وهي منطقة 11000 نقطة والتي تم اختبارها معظم جلسات هذا العام مع عدم القدرة علي اختراقها او البقاء عندها.

الأسواق الإماراتية



كما ارتفعت مؤشرات الأسواق الإماراتية

حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.41% وهي تقدر ب 17 نقطة ليصل الي مستوي 3916 نقطة بقيم تداول تصل الي 500 مليون درهم.



كما ارتفع مؤشر فوتسي ابوظبي، حيث ارتفع بنسبة 0.52% وهي تقدر ب 49 نقطة ليصل لمستوي 9473 نقطة بقيم تداول قاربت المليار درهم.



وجاءت الارتفاعات الاجمالية للأسواق الخليجية علي خلفية إبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغير.

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