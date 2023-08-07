خبيرة ترصد أداء أسواق المال الخليجية في تعاملات بداية الأسبوع

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الأسواق الخليجية في جلسة الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وقد تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملات أمس الأحد، مع ارتفاع 4 قطاعات.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.21%، وارتفع العام 0.14%، كما ارتفع الرئيسي 50 بـ0.02%، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.12% عن مستوى الخميس الماضي.

26.99 مليون سهم

وبلغت قيمة التداول 4.59 مليون دينار، وزعت على 26.99 مليون سهم بتنفيذ 1.21 ألف صفقة.

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وشهدت الجلسة ارتفاعا لـ4 قطاعات على رأسها الصناعية بنحو 0.69%، بينما تراجعت 5 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ1.20%، واستقر سعر 4 قطاعات أُخرى.

وجاء سهم الوطنية الدولية على رأس ارتفاعات الأسهم بـ2.94%، بينما تصدر مراكز التراجعات بـ4.97%.

وبشأن الأنشط تداولًا، جاء سهم جياد المرتفع 2.52% في صدارة الأنشط من حيث الكميات بـ8.64 مليون سهم، بينما تقدم بي تك السيولة بـ1.22 مليون دينار، مستقرًا عند سعر 770 فلسًا.

في المملكة العربية السعودية

وفي المملكة العربية السعودية، عاد المؤشر إلى الارتفاع بعد انخفاضات مستمرة استمرت معظم جلسات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المؤشر في مستهل جلسة الأمس بنسبة 0.32%، وهي تقدر بـ 37 نقطة ليصل إلى 11411 نقطة، وسط قيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال بنهاية الجلسة.

تداولات الأسبوع الماضي

تجدر الإشارة إلى أنه بعد أن رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، مالت كافة مؤشرات منطقة الخليج للتواجد في المنطقة الخضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ونرصد أداء البورصات الخليجية خلال الأسبوع كالتالي:

ففى المملكة العربية السعودية تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.9% في جلسة الخميس منخفضًا للجلسة السادسة على التوالي وسط سيولة بلغت نحو 5.7 مليار ريال.

وجاء الضغط بشكل رئيسي من قياديات القطاع المصرفي بعد تراجع أسهم الراجحي والأهلي والإنماء بنسبة 0.8% و1.5% و1.8%.

وتراجع سهم سابك بنحو 0.5% بعد إعلان الشركة عن تراجع أرباحها بنحو 85% في الربع الثاني 2023،. وبالمقابل قفز سهم أمريكانا بنسبة 7.4% لأعلى مستوياته في شهر ونصف بعد إعلان الشركة عن ارتفاع أرباحها الصافية بأكثر من التوقعات لتصل إلى 87 مليون دولار في الربع الثاني 2023.

تراجع المؤشر السعودي

وعلى مدار الأسبوع تراجع المؤشر السعودي بنحو 4% مسجلًا أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 4 أشهر ليصل لمستوى 11600 نقطة.

وفى الكويت، تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.6% في جلسة الخميس ليغلق عند أدنى مستوياته في شهر بعد انخفاضه للجلسة الرابعة على التوالي بضغط من خسائر سهمي الوطني وبيتك بنسبة 0.3% و1% على التوالي.

وعلى مدار الأسبوع تراجع المؤشر الأول بنسبة 1.9% مسجلًا ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ليتداول المؤشر أدني 8000 نقطة.

في أسواق الإمارات

وفي أسواق الإمارات، تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.4% من أعلى مستوياته في نحو 5 أشهر بضغط من هبوط سهمي ملتيبلاي وكيو القابضة بنسبة 5% و6% على التوالي.

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.8% في جلسة الخميس الماضي من أعلى مستوياته في 8 سنوات وبعد 4 جلسات متتالية من الارتفاع بضغط من انخفاض سهمي إعمار العقارية والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.7% و3.2% على التوالي ليتداول عند 4000 نقطة.